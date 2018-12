Zermatt | Heute um Mitternacht, wenn die Korken knallen und ein neues Jahr beginnt, werden die Mitarbeitenden des Mont Cervin Palace ein erstes Mal durch atmen können. Bis dahin sind sie Teil eines gut eingespielten Orchesters, das alles daransetzt, den Gast die erste Geige spielen zu lassen.

Zahlen und Fakten

Über die Feiertage ist das Mont Cervin Palace komplett ausgebucht. Vornehmlich kommen die Gäste aus Deutschland, England, Russland und der Schweiz. Früher verbrachten die meisten Gäste ganze 14 Tage im Hotel, das hat sich allerdings in den vergangenen Jahren verändert. Viele Gäste würden Weihnachten noch zu Hause verbringen, dann aber den Jahreswechsel in Zermatt verbringen und für den Zeitraum vom 26. Dezember bis 2. Januar ein Zimmer buchen.

70 Kinder

Das Mont Cervin Palace scheint bei gut betuchten ­Familien beliebt zu sein. Über die Feiertage zählt das Hotel 70 Kinder, vom Säugling bis zum Schulkind. Eine Familie reiste gar mit vier Generationen an. «Wir haben uns nicht speziell auf Familien ausgerichtet, aber sie sind willkommen», erklärt Direktorin Simone Seiler. Für die Kleinsten gibt es zahlreiche Angebote. Beliebt sind dementsprechend auch Babysitter. Davon gebe es in Zermatt an manchen Tagen definitiv zu ­wenige, so Seiler.

Dinner

im Zimmer

Nicht jeder möchte den Jahreswechsel gemeinsam mit so vielen Leuten verbringen und zieht den Roomservice vor. Rund 40 Dinner werden am Silvesterabend in den Zimmern serviert. Diesen Service nehmen vor allem Engländer in Anspruch – ­damit sie beim Essen noch Fernsehen können, zeigt sich ein Angestellter überzeugt.

1,5 Kilo Kaviar

Allein für die Vorspeise braucht Chefkoch Harry Switalla 1,5 Kilogramm Kaviar. Mit rund einem Kilogramm Norcia-Trüffel wird das Champagnersüppchen dekoriert. Grösste Herausforderung beim Silvesterdinner für die Küchen- und Servicecrew ist, die Speisen warm und pünktlich am Tisch zu haben – da brauche es jede Hand, meint Switalla.

Eigene Möbel

Im Mont Cervin Palace lässt es sich auch länger leben.

Vor Jahren gab es einen Gast, der jeweils einen Monat im ­Luxushotel verbrachte, allerdings bestand er darauf, seine eigenen Möbel mitzubringen. Gesagt, getan, das Hotel­inventar wurde kurzerhand ­ausgeräumt.

Am Ende des Urlaubs lassen viele Hotelgäste auch einige Sachen liegen. Dazu gehören Ski, Skianzüge, Helme, ­Winterschuhe oder auch ­Vibratoren. Die Fundstücke werden gesammelt und, falls ­gewünscht, dem Gast nach­geschickt oder ein Jahr lang aufbewahrt und dann entweder entsorgt oder unter dem Personal verteilt.

Melanie Biaggi

Im Cheminée knistert ein Feuer, Jazzmusik ist zu hören, es duftet nach Kaffee, die Schritte des Kellners, der Cappuccinos in Tassen aus feinstem Porzellan serviert, werden von dicken Teppichen in der Hotellobby gedämpft. Bis zur grossen Silvestergala werden sich einige Gäste wohl noch eine Massage gönnen oder einen Spaziergang machen. «Ich hoffe auf gutes Wetter, dann sind die meisten Gäste auf den Ski, und wir können hier in aller Ruhe vorbereiten», sagt Simone Seiler, welche das Hotel zusammen mit ihrem Mann André führt, während sie einem die Türe zur Küche aufhält.

Trüffel und Blattgold

Bereits seit Anfang Oktober steht fest, was am Silvesterabend im Luxushotel beim Dinner serviert wird. Wie zu erwarten, besteht das 6-Gang-Menü aus feinsten Zutaten: Kaviar, Hummer, Kalbsfilet, Jakobsmuscheln, Trüffel und Blattgold-Verzierung – kein Luxusprodukt fehlt, der Gast bekommt das, was er will. Für 380 Gäste wird die Küchencrew am Jahresende kochen – alles unter den wachsamen Augen von Chefkoch Harry Switalla, der seit 30 Jahren im Hotel am Herd steht. Der Mann redet wie ein Wasserfall und während er einem zeigt, wie er das Kalbfleisch für die Gala mariniert hat, und seinem Sous-Chef die Hummer anvertraut, sinniert er über die Vorlieben heutiger Gäste. Von der vegetarischen, veganen, laktose- und glutenfreien Ernährung scheint Switalla nicht viel zu halten, aber – «bei uns kriegt der Gast alles. Im nächsten Jahr wird sich mein Nachfolger darum kümmern müssen.» Damit ist René Kockelkoren gemeint, der Switalla 2019 als Chefkoch ablösen wird.

Unerwartete Gäste

Die gute Seele der Küche, ja, wohl sogar des ganzen Hauses, Livio Weissen, seit 37 Jahren dem Mont ­Cervin bereits treu, kennt den schnellsten Weg, der in der riesigen Küche zu dem Mann führt, der süsse Träume wahr werden lässt, dem Chefpatissier. Als krönender Abschluss des Silvestermenüs gibt es eine Art Schokoladenküchlein, mittendrin ein Krokantboden. Die süsse Nascherei lasse sich gut bereits ­einige Tage im Voraus zubereiten – wie der Teller am Abend schlussendlich aussehe, entscheide er ­allerdings erst am Morgen. Probieren darf man aber trotzdem schon. Ob es an der teuren Schokolade liegt oder der Tatsache, dass man sich in der Küche eines Luxushotels befindet – die kleine Nascherei ist jeden Rappen wert.

Auf dem Weg zu dem Mann, welcher der eigentliche Dirigent des Silvesterabends ist, dem Chef de Service Francesco Martin, diskutieren zwei Mitarbeiter vor dem Eingang des Restaurants darüber, ob es wohl an diesem Dinner wieder Überraschungsgäste geben wird. «Wie immer, aber hoffentlich nicht mehr so viele wie vor zwei Jahren», meint Martin. Der Mann, der dafür sorgt, dass am grossen Galadinner alles reibungslos abläuft, scheint nichts aus der Ruhe zu bringen. «Gegen zehn Uhr abends wollte eine 22-köpfige Familie noch spontan am Dinner teilnehmen. Wir haben dann kurzerhand den Raum, in dem das Frühstücksbuffet steht, in einen privaten Dinnerraum verwandelt», erinnert sich Martin.

Spürbare Spannungen

Zum Galadinner erwartet die Crew des Hotels rund 370 Gäste. In drei Sälen mit unterschiedlichem ­Musikkonzept wird getafelt. Tagelang brütet Martin über der Sitzordnung. Stammgäste erhalten ihre ­gewohnten Tische, dazu mixt er externe Gäste und neue Kundschaft. «Es ist wie ein grosses Puzzle, ­viele Faktoren spiele eine Rolle – es ist eine Herausforderung», erklärt Martin. Auf dem Weg zum Alexandersaal, einem Raum, in dem man locker Fussball spielen könnte, erzählt einem der Servicechef, dass er manchmal mit Gästen im leeren Saal stehe und ­ihnen zeige, wo ihr Platz sein könnte, und dass er noch nie eine Suppe im Mont Cervin verschüttet habe. Teller, Besteck, viele Gläser und die Servietten wurden bereits vorbereitet – eingedeckt wird aber erst an Silvester, natürlich erst, wenn Frühstück und Mittagessen vorbei sind, dann muss es allerdings schnell gehen. Um fünf vor zwölf halte jeder Gast ein Glas Champagner in der Hand, und die meisten von ihnen würden dann nach draussen eilen, um das Feuerwerk zu sehen – Zeit, um ein erstes Mal durchzuatmen, mit der Crew anzustossen, zu sitzen.

Beim Mittagessen in der Personalkantine erfährt man, dass die Feiertage die stressigste Zeit des Jahres ist und dann die schwierigsten Gäste zu bewirten sind. Warum schwierig, weil sehr anspruchsvoll? Nein, es gehe um das Zwischenmenschliche. Da würden zum Beispiel Geschäftsmänner mit ihrer ganzen Familie anreisen und gingen davon aus, jetzt ganz viel Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen – das führe wie bei anderen an Weihnachten aber unweigerlich zu Spannungen – spürbar im ganzen Hotel. Spürbar auch, dass das eingespielte Team mit diesen heiklen Schwingungen aber gut umgehen kann, es wird viel gelacht, Witze gerissen, und man erzählt sich vom vergangenen Abend, an dem der Geburtstag eines Mitarbeiters wohl sehr ausgiebig gefeiert wurde.

Nannys und Make-up

Bevor man einem der wichtigsten Männer im Haus alles entlocken will, dem Concierge, machen wir einen Abstecher in den Weinkeller, dort wo Schätze lagern, die ein Normalsterblicher wohl nie zu entkorken wagen würde, stehen bereits einige Kisten für das Galadinner bereit. Alles Vorbestellungen von Gästen mit besonderen Wünschen – Wert dieses ­Alkohols allein: mehrere Tausend Franken. Con­cierge Fraser Currie, ein gebürtiger Schotte, organisiert gerade am Telefon einen Tisch für ein Pärchen in einem Zermatter Restaurant. «Zum Glück nicht für den Silvesterabend. Mit diesen Reservierungen haben wir bereits vor Monaten begonnen», so Fraser. Aber – seine Devise laute: Alles ist möglich. In dieser Jahreszeit mache er viele Reservierungen, organisiere Skiunterricht, Babysitter und vor zwei Tagen musste er ein bestimmtes Make-up besorgen. Da es nirgends in Zermatt zu finden war, wurde es im Internet bestellt und per Express geliefert. Als Con­cierge müsse man Menschen mögen – das sei das Wichtigste, und ja, man versuche, alles zu besorgen, bis auf ein paar Ausnahmen, «wenn Sie verstehen, was ich meine», zwinkert er einem zu. Auch ganz verrückte Gästewünsche werden im Zermatter Traditionshaus erfüllt. Eine russische Familie wünscht sich an Silvester ein Barbecue auf dem Balkon, Fleisch und Grill werden organisiert, Personal sei an diesem Tag Mangelware, aber auch dafür werde es eine Lösung geben. So wie damals, als ein arabischer Prinz sich ein Lagerfeuer auf dem Gornergrat wünschte. Nicht etwa, um dort mit seinen Kindern was zu bräteln, sondern einfach so, fürs Ambiente. Der Wunsch wurde erfüllt, kostete aber extra. Wie es sich für einen Concierge gehört, lässt sich auch Fraser nicht in die Karten blicken: Ja, es gebe auch Promis, die im Hotel absteigen, wer, das werde natürlich nicht verraten.

Abendgarderobe ist Pflicht

Schwarz-Gold, dieses Jahr das Motto der Silvestergala, das passe zum neuen Teppich, den man verlegt habe, erklärt Simone Seiler, die wir auf dem Weg zum Marketingbüro treffen. «Es wäre schön, wenn alle Gäste sich dem Anlass entsprechend anziehen würden», so Seiler. Gemeint sind: Herren in Jackett und Krawatte, Frauen im Abendkleid. Den Männern könne man aushelfen, etliche Anzüge stünden für solche Situationen zur Verfügung, Kleider weniger, aber auch das liesse sich organisieren – wie alles im Mont Cervin. Sophie Specht ist die Frau, welche Events im Hotel organisiert. Sie weiss, was funktioniert: Die Band vom letzten Jahr wird auch in diesem für Stimmung sorgen. Die kleinen Gäste werden von einem Magier unterhalten, und ein DJ soll den Gästen einheizen. Passend zum Motto klebt die goldene Speisekarte auf einer schwarzen Schallplatte, die der Gast am Abend auch auf einen Plattenteller legen kann. Die Wände in den Speisesälen werden komplett in Gold eingefasst, dazu passend schwarze Tischtücher. «Wir wollen, dass getanzt wird und eine ausgelassene Stimmung herrscht – und dass alles perfekt wird», so Specht.

Zu einem perfekten Tisch gehört auch das passende Blumenarrangement, das in der hauseigenen Floristik vorbereitet wird. Zwischen den ganzen goldenen Vasen, Sträuchern und Hortensien verrät einem Melanie Derwey, die das Housekeeping unter sich hat und für jeden Raum im Hotel einen Schlüssel zu besitzen scheint, dass sie nichts mehr schocke. Auch nicht, wenn ein Gast seine eigenen Möbel mitbringe, sie die Kleider von russischen Damen einräumen, Hunde duschen oder acht Kissen für nur einen Gast mitten in der Nacht organisieren müsse. «Wir haben uns daran gewöhnt.» Wer weiss, vielleicht könnte man sich an ein solches Leben im ­Luxus gewöhnen. Zurück in der Lobby beobachtet man die Gäste, denen hier jeder Wunsch erfüllt wird, und denkt zurück an den Bienenstock hinter den Kulissen, das hektische Treiben und den Zusammenhalt der Crew – dort weiss jeder, wo sein Platz im Orchester ist, und jede Note für die Silvesterauf­führung wird sitzen.

31. Dezember 2018

