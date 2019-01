«Oberwalliser Frauen unterschätzen sich»

14 Jahre war Franziska Zen Ruffinen Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Leiterin der Abteilung Frau – Kind im Spital Visp. Nun ist sie im Ruhestand – hat aber immer noch viel vor.

Frau Zen Ruffinen, können Sie sich noch an den Namen des Kindes erinnern, welches Sie zuletzt auf die Welt gebracht haben?

«An meinem letzten Tag hatte ich zwei Geburten, eine spontane und einen Kaiserschnitt, das ganze Spektrum quasi. Eines meiner letzten Kinder, welchem ich auf die Welt geholfen habe, hiess Sophia Maria, der Name gefiel mir sehr gut und das Wissen, dass man mit einem Neugeborenen die Zukunft im Arm tragen darf, ist faszinierend.»

Patientinnen sagen über Sie: «Bei Dr. Zen Ruffinen musste man zwar immer lange warten, aber in der Sprechstunde hat sie sich immer viel Zeit genommen und mit ihr konnte ich über alles reden.»

«Ja, ich habe mich einfach für die Frauen als gesamten Menschen interessiert, für ihre Persönlichkeit, ihre Anliegen, ihre Leiden auch auf psychosomatischer Ebene. Ich habe auch sehr viel bekommen, durfte viele interessante und bereichernde Gespräche führen.»

Sie haben viele Frauen behandelt und begleitet. Welches Bild haben Sie von der Oberwalliser Frau?

«Mein Eindruck ist, dass sich die Frauen unterschätzen. Wenn sie den Haushalt führen, Kinder erziehen, das Büro vom Mann machen etc., bezeichnen sie sich nicht als berufstätig. Da habe ich ihnen immer widersprochen. Obwohl einige Frauen im Oberwallis noch eine Art Konservatismus pflegen, sind sie sehr modern und zielorientiert. Denken wir nur an unsere Bundesrätin Viola Amherd. Die Walliser Frau hat eine starke Persönlichkeit.»

Wie man sich vorstellen kann, haben Sie viel erlebt. Freud und Leid lag bei Ihrem Beruf ja nahe beinander?

«Ja, das stimmt. Egal wie schlimm die Diagnose auch war, habe ich immer versucht, der Patientin am Ende der Sprechstunde noch etwas Positives mitzugeben. Geholfen hat mir in all den Jahren die Zusammenarbeit mit meinen Vorgesetzten und dem Ärztekollegium, aber vor allem auch mein Team, dort habe ich eine sehr grosse Loyalität erlebt, und gemeinsam haben wir so manche Krise durchgestanden – gemeinsames Tragen war für mich immer sehr wichtig.»

Ist Ihnen ein «Fall» besonders nahegegangen?

«2004 ist ein Kind während der Geburt gestorben.»

Wie sind Sie damit

umgegangen?

«Im Lift bin ich kurz darauf einer Hebamme begegnet, die ich kaum gekannt habe. Sie hat mich gefragt, wie es mir gehe – das war ein Aha-Erlebnis für mich. Ich habe mir gedacht: Ich bin nicht allein – mit dieser Hebamme habe ich immer noch Kontakt.»

Was hat Ihnen an Ihrer Tätigkeit im Spital besonders

gefallen?

«Ich war dort eine Generalistin: Betreuung der Patientinnen, operieren, strategische Planung, Lehrauftrag, es kam viel zusammen. Besonders gut gefallen hat mir, dass ich junge Ärzte und Ärztinnen ausbilden durfte. Man hat mich einmal gefragt, wann man eine gute Ausbildnerin ist. Ganz einfach: wenn man Freude hat, dem anderen etwas beizubringen, und wenn man Freude hat, wenn dieser dann noch besser wird als man selbst. Neben dem Unterrichten war es für mich wichtig, immer noch an der Basis zu arbeiten, also Frauen zu untersuchen und zu begleiten.»

Kommen wir auf die Gynäkologie im Wandel zu sprechen: Früher galt die Antibabypille als das Verhütungsmittel Nummer eins. Heute wollen Frauen zum Teil lieber ganz auf hormonelle Methoden verzichten.

«Früher war die Antibabypille für die Frauen eine Befreiung. Sie konnten ihr Leben planen und Sex haben, ohne schwanger zu werden. Wie ich neulich in einem Bericht gelesen habe, fühlen sich einige Frauen heute von der Pille eingeschränkt, weil sie nicht ihre Natur leben können. Hormone waren und werden immer ein Thema sein. Einmal hat man Angst davor, einmal braucht man sie. Ich habe das Gefühl, dass bei den jungen Frauen heute die Lebensplanung etwas untergeht.»

Inwiefern?

«Ich weiss nicht, ob sie sich ihrer ganzen Möglichkeiten bewusst sind. Sie sollten sich mit den Fragen beschäftigen, wie sie Ausbildung, Karriere und Kinder unter einen Hut bringen können, wenn sie das wollen, und was für Hilfe sie sich suchen könnten. Solche Themen, welche für die Frau enorm wichtig sind, haben in unserer Gesellschaft keinen hohen Stellenwert. Nehmen wir zum Beispiel unsere Staatsrätin. Sie ist Mutter, hatte ihr eigenes Geschäft und sitzt jetzt in der Walliser Regierung. Wie hat sie das geschafft? Das wäre doch für die jungen Frauen interessant zu wissen. Das müsste ein Thema auch in der Ausbildung sein.»

Gehen wir zurück in den Kreisssaal. Schweizweit steigen die Kaiserschnittraten. Trauen sich viele Frauen eine natürliche Geburt nicht mehr zu?

«Bei uns lag die Kaiserschnittrate mit etwa 30 Prozent auch hoch. Wir hatten nicht sehr viele Wunschkaiserschnitte, welche wir durchgeführt haben. Ich habe weniger das Gefühl, dass es etwas mit dem Zutrauen zu tun hat, es geht hier wohl vielmehr um die körperliche Versehrtheit. Hinzu kommt, dass man eine spontane Geburt nicht planen kann.»

«Viele Frauen

fühlen sich heute

von der Pille

eingeschränkt»

Zurzeit sind Schwangerschaftsabbrüche wieder ein Thema, nachdem Papst Franziskus eine Abtreibung mit einem Auftragsmord verglichen hat.

«In unserem Beruf ist man täglich mit ethischen Fragen konfrontiert. Bereits bei den Untersuchungen während einer Schwangerschaft. Welche Untersuchungen soll man vorschlagen? Was passiert, wenn man eine, die nicht notwendig ist, weglässt? Es ist eine Gratwanderung. Für die tägliche Arbeit und für die Betreuung der Patientinnen habe ich meine ethischen Überlegungen als Privatperson zurückgestellt. Ich habe mich an die rechtsstaatlichen Regeln und an die Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe gehalten.»

Werden Sie trotz Pensionierung noch ab und zu im Spital anzutreffen sein?

«Wenn Not am Mann ist, habe ich angeboten auszuhelfen. Silke Johann ist eine mehr als qualifizierte Nachfolgerin. Meine Abteilung ist reif für eine Weiterentwicklung. Für die Entwicklung des Teams könnte es ein Störfaktor sein, wenn die alte Chefin immer noch mitmischt.»

Und was haben Sie jetzt vor?

«Ein Wunschtraum war es immer, einmal im Ausland zu arbeiten. Ich will nicht unbedingt operieren, eher unterrichten. Aber ich weiss nicht, ob ich tatsächlich den Mut dazu habe. Ich interessiere mich sehr für Religionsgeschichte. Ich will zwar kein Studium mehr machen, aber kann mir vorstellen, die eine oder andere Vorlesung zu besuchen. Weiter will ich meine Sprachkenntnisse vertiefen. Ich kann drei Fremdsprachen, aber keine fehlerfrei. Aber in erster Linie möchte ich wieder mit meinem Mann zusammenleben. Er hat bis jetzt in Luzern gearbeitet und geht jetzt auch in Pension, darauf freue ich mich.»

Interview: Melanie Biaggi

«Die Walliser Frau hat eine starke

Persönlichkeit» autpr

19. Januar 2019

