Auch kleine Gemeinden ziehen mit

Oberwallis | Täsch plant familienergänzende Tagesstrukturen, in Visperterminen gibt es bereits einen Mittagstisch, Vor- und Nachschulbetreuung sollen jetzt folgen. Ab wie vielen Kindern lohnt sich ein solches Angebot für kleinere Gemeinden?

Melanie Biaggi

Zurzeit wird bei den Eltern der Gemeinden Täsch und Randa eine Bedarfsabklärung durchgeführt. Ziel dieser Umfrage ist, in Erfahrung zu bringen, welche Bedürfnisse die Eltern in Bezug auf einen Mittagstisch sowie Vor- und Nachschulbetreuung haben. In der Gemeinde Visperterminen gibt es seit 2011 einen Mittagstisch. Auf das kommende Schuljahr 2019/2020 will die Gemeinde zusätzlich für die Schüler der 1H bis 8H neben dem Mittagstisch eine Vor-

und Nachschulbetreuung anbieten. Dazu der zuständige Gemeinderat Renzo Gottsponer. «Heutzutage muss man auch in kleineren Gemeinden familienergänzende Strukturen schaffen, davon sind wir im Gemeinderat überzeugt.»

Positiver Effekt

Die Eltern im Heidadorf erhielten zum geplanten Angebot ein Informationsschreiben inklusive Anmeldetalon. Für Gottsponer steht aber bereits jetzt fest, dass man auch schon bei kleiner Nachfrage das Angebot schaffen will. «Auch wenn man nur zwei bis drei Kinder pro Tag betreuen würde, muss das Angebot geschaffen werden. Irgendwann muss man einen Start machen.» Die Gemeinde müsse dort eine gewisse Vorreiterrolle übernehmen und investieren. Der bestehende Mittagstisch laufe bisher eher schleppend. Man erhoffe sich vom neuen Angebot der Vor- und Nachschulbetreuung auch einen gewissen positiven Effekt auf den Mittagstisch.

Gemeinden in der Pflicht

Bekanntlich ist es die Aufgabe der ­Gemeinden, den Bedarf der Eltern an familienergänzender Betreuung abzuklären und Strukturen anzubieten. Der Kanton bewilligt die Angebote und beaufsichtigt sie. Im Oberwallis leitet Nicole König den Bereich Tagesbetreuung. Ihrer Erfahrung nach ist der Mittagstisch meistens gut besucht, Vor- und Nachschulbetreuung werden weniger genutzt. «Auch in den grossen Zentren wie etwa Brig oder Visp verhält es sich so. Über Mittag werden dort 40 bis 50 Kinder betreut, vor und nach der Schule können es auch mal nur zwölf Kinder sein.» ­Dieses Beispiel zeige, dass sich die ­Eltern im Oberwallis vor und nach

der Schule vermehrt anders organisieren können.

Nachfrage zu gering

«Führen kleinere Gemeinden eine Bedarfsabklärung durch, gibt es meistens einige Eltern, die Interesse auch an der Vor- und Nachschulbetreuung anmelden. In den vergangenen Jahren hat sich aber gezeigt, dass einige von ihnen ihre Kinder dann schlussendlich doch nicht anmelden. So kann es vorkommen, dass in kleineren Gemeinden nur ein bis zwei Kinder das Angebot wahrnehmen», erklärt König. In St. Niklaus zum Beispiel laufe der Mittagstisch zurzeit gut, das ­Angebot der Vor- und Nachschulbetreuung habe man aber wieder gestrichen, da die Nachfrage zu gering war. Dass in Täsch und Randa ein solches Angebot geschaffen werden soll, begrüsst König. «In Tourismusregionen kann das die Eltern, mit zum Teil

sehr unterschiedlichen Arbeitszeiten, enorm entlasten. Zudem hilft es Kindern mit Migrationshintergrund, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern.» Die Gemeinde Visperterminen hat bereits eine Bewilligung für die Mittags-

zeit, die auch noch gültig ist. Sie müsste lediglich anhand der kantonalen Richtlinien erneuert werden.

Kein lukratives Geschäft

Externe Kinderbetreuung ist kein lu­kratives Geschäft. Kindertagesstätten beispielsweise sind immer defizitär. Eine Gemeinde muss also bereit sein zu investieren. Kantonssubventionen hängen gemäss König nicht von der Menge zu betreuender Kinder ab, ­sondern vom zeitlichen Angebot. «Werden die Kinder ausserhalb der Schule mehr als fünf Stunden pro ­Woche betreut, beteiligt sich der ­Kanton mit 30 Prozent an den Personalkosten. Vorgeschrieben ist, dass es für zwölf Schüler eine Betreuungs­person braucht», erklärt König. Frü-

her gab es Kantonssubventionen erst ab zwölf Stunden und mehr pro Woche. Um kleineren Gemeinden entgegenzukommen, hat der Kanton beschlossen, die Stundenzahl zu redu­zieren. Die Hauptkosten tragen aber die Gemeinden.

Wer Bundessubventionen beantragen will, muss bestimmte Kriterien erfüllen. Hier spielt die Anzahl betreuter Kinder eine Rolle, wie König weiss: «Um Subventionen vom Bund zu bekommen, müssen mindestens zehn Plätze geschaffen werden, und monatliche Statistiken müssen dies auch ­belegen.»

Für König ist eine Grösse von mindestens fünf Kindern in kleineren Gemeinden empfehlenswert. «Werden nur ein oder zwei Kinder betreut, könnte es für diese auch langweilig werden. Aber vielleicht ist es eben auch gerade für diese zwei Kinder wichtig, ausserhalb der Familie noch eine Bezugsperson zu haben, und das lässt sich nicht mit Geld aufwiegen.»

26. Februar 2019, 04:00

Artikel teilen