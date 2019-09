Der Aufpasser auf dem Pass

Simplon | Vor 75 Jahren wurde der Simplonadler eingeweiht. Das Wetter war garstig. Der Architekt verzichtete auf die Feier. Der Adler aus Stein birgt viele Geschichten.

Armin Bregy

Er steht auf dem höchsten Punkt des «Kalberrückens», einer etwa 30 Meter hohen, länglichen Erhebung, die sich parallel zur Simplonstrasse erstreckt. Geformt aus Granit­blöcken aus Gondo gilt er heute als Wahrzeichen des Passes. Der Adler aus Stein thront auf einem Sockel und blickt der Simplonstrasse entlang. Ausdauernd, ruhig und gelassen. Seit 75 Jahren. Weit weniger still ist die Entstehungsgeschichte des Simplonadlers. Sie birgt ­einige Scharmützel. Es geht um einen Künstler und um einen Geniechef. Und um Eitelkeiten, Gefallsucht und Kompetenz­gerangel.

Der Simplonadler

und das Schicksal

Der Steinadler war bereits während des Ersten Weltkriegs Symbol der auf dem Simplon stationierten Truppen – und hatte somit auch eine besondere Bedeutung für die Gebirgsbrigade 11, auch als Simplonbrigade bekannt, die den Auftrag hatte, während des Zweiten Weltkriegs die Südgrenze der Schweiz zu schützen. «Wäre nicht ein Mann zu finden, der dieses Symbol aus dem Gondogranit zu errichten imstande wäre?», fragte Oberstbrigadier Hans Bühler an einem gemütlichen Brigadestamm. Das war 1941 oder 1942 – die Quellen sind hier un­sicher. Sicher ist, dass der Vorschlag auf grosse Zustimmung stiess. Noch am selben Abend wurde der Befehl erteilt, einen geeigneten Künstler für das Denkmal zu suchen.

Fündig wurde man in ­Erwin Friedrich Baumann, einem ­ehrgeizigen, aber auch eigenwilligen Architekten und Bildhauer. Der Berner hatte in ­seinem Künstlerdasein schwierige Zeiten durchlebt. So hielt er in seinem Tagebuch fest: «Es war mir vom Schicksal bestimmt, immer leer auszugehen.» Auch der Simplonadler konnte dies nicht gänzlich ­ändern. Im Gegenteil.

Zweifel bis

zum Morgengrauen

Dass Erwin Friedrich Baumann den Steinadler planen und bauen konnte, war ein Produkt des Zufalls: Im Zweiten Weltkrieg war der Architekt zur Bewachung der BLS-Südrampe eingeteilt. Dort traf er Geniechef Werner Grimm, die beiden kannten sich aus der Schulzeit. Auf das geplante Brigade­denkmal angesprochen, erklärte sich Baumann kurzerhand bereit, innerhalb von fünf ­Wochen ein Modell zu entwerfen und einen Bericht zu erfassen. Bald schon kamen bei ihm Zweifel auf, ob er dem Auftrag gewachsen sei. «Doch daheim, im Kreis der herzigen Familie, schwebte mir eine Lösung vor», schrieb Baumann später in sein Tagebuch, «und noch vor dem Morgengrauen sah ich den ­Adler fertig vor meinem inneren Auge, genauso, wie er heute auf dem Simplon steht.»

Die Verantwortlichen der Gebirgsbrigade 11 waren mit Baumanns Entwurf zufrieden, der Berner Bildhauer erhielt den Auftrag, den Simplon-

adler zu bauen. Der anfänglichen ­Euphorie folgte bald die ­Erkenntnis, dass nicht nur

der Bau des Steinadlers eine ­Herausforderung ist, sondern auch die Zusammenarbeit mit Geniechef Grimm.

Der Bruch

Bereits die Standortfrage sorgte für einen ersten Konflikt. Grimm wollte das Werk aus taktischen Überlegungen an einem möglichst verborgenen Ort errichten, da er die Italiener nicht provozieren wollte. Baumann seinerseits dachte nicht daran, seine Skulptur zu verstecken. Sie sollte auf dem «Kalberrücken» stehen, gross, stolz und mächtig. Oberstbrigadier Bühler musste schliesslich schlichten und schlug sich auf Baumanns Seite.

Der Konflikt zwischen Baumann und Grimm schwelte auch nach der Aufnahme der Bauarbeiten im August 1943 weiter. Kompetenzfragen so-

wie gestalterische Differenzen sorgten für Geplänkel und ­Gerangel. Verschärft wurde der Konflikt dadurch, dass Baumann nur ein Teil des versprochenen Lohns ausbezahlt wurde. Und da Grimm darauf

bestand, dass er der verantwortliche Bauleiter sei, kam es

zum Bruch. Baumann kapitulierte und kehrte dem Adler den ­Rücken. Die Folge: Der Bau des Simplonadlers geriet ins ­Stocken. Erst als der Berner Architekt nach längerer Auszeit zurückkehrte, nahm das Monument Gestalt an.

Ein Natischer Bauführer

Mindestens zwei verschiedene Equipen waren am Bau des ­Brigadeadlers beteiligt. Ab Mai 1944 war Josef Minnig aus Naters für die Baustelle «Adler» verantwortlich. Minnig war in Simplon Dorf aufgewachsen und hatte bis ins hohe Alter einen engen Bezug zur Region. Nach Minnigs Erzählungen wurden die noch unbehauenen Granitblöcke aus der Gondoschlucht

in der Nähe des Restaurants «Simplonblick» abgeladen. Die Arbeiter mussten sie von Hand auf den «Kalberrücken» schleppen. Dort wurden die Steine bearbeitet und verbaut. In einem Interview mit dem «Walliser Volksfreund» sprach Minnig von einer ­«fantastischen» Gruppe, die im Sommer 1944 den Bau des ­Simplonadlers beendet habe. Die Stimmung bei der

Bauequipe harmonisch, bei

Vorgesetzten und Verantwortlichen herrschten weiterhin Misstöne vor.

Die Einweihung des Steinadlers wurde auf den 10. September 1944 angesetzt – nicht zur Freude von Architekt ­Baumann. In einem Protestschreiben an Oberstbrigadier Hans Bühler führte er aus, dass der verantwortliche Projekt­verfasser bis zur provisorischen Abnahme das alleinige Ver­fügungsrecht über das Werk besitze. Werner Grimm beharrte darauf, dass er als Oberbauleiter entscheiden könne, wann und wie die Einweihung stattfinde. Der Streit eskaliert und Baumann verzichtete in der Folge auf die Einweihungsfeier. Er wolle nicht eine Arbeit beweihräuchern, für die ihm die zustehenden Rechte abgesprochen wurden, schrieb Baumann in sein Tagebuch. Die Einweihungsfeier vom 10. September 1944 fand schliesslich bei garstigem Wetter statt. Bei Regen und Kälte spielte die Musik um 12.00 Uhr den «Berner Marsch». Der «Bund» schrieb: «Stolz und mächtig steht der 9,5 Meter hohe Adler aus Granit über ­allem. Seine riesigen Umrisse heben sich scharf vom Nebel ab, der ringsum die Berge einhüllt.»

27. September 2019, 02:00

