Eine wahre Herzensangelegenheit

Brig | Am Wochenende feiert le ballon in Brig sein 30-jähriges Bestehen. Gründerin Manon Gsponer blickt zurück.

An das exakte Eröffnungsdatum mag sich die kreative Initiantin nicht mehr erinnern. Es sei jedoch Ende September 1988 gewesen, als die heute 56-jährige Manon Gsponer in Brig, «in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Wäscherei», eine holländische Geschenkboutique eröffnete.

Beliebte Trockenblumen

Frischblumen suchte man während der Anfangszeit im le ballon vergebens, «jedoch wurde ein riesiges Sortiment an Trockenblumen angeboten», erinnert sich die gebürtige Holländerin. «Damals gab es wohl keinen Haushalt in der Umgebung, in dem nicht irgendwo typisch holländische Trockenblumen zu finden waren», lacht Gsponer, die mit der Eröffnung der Geschenkboutique Ende der 1980er-Jahre ein echtes Kundenbedürfnis abdeckte. Ein Geschäft in dieser Fasson existierte damals in der Region noch nicht. Unter anderem wurden im damaligen Ein-Frau-Betrieb auch Bilder und Modeaccessoires sowie Möbel aus Holland verkauft.

Parallel zu dem sich wandelnden Stilempfinden habe sich auch das le-ballon-Sortiment verändert, «sodass ich vor etwa 26 Jahren auch auf Frischblumen setzte». Ein sich bis heute lohnender Entscheid. Gsponer scheint das richtige Gespür für die Wünsche der Kundschaft zu haben. «Wiederum hat das neue Angebot Anklang gefunden, die Nachfrage war gross.» Derart gross, dass ein halbes Jahr später die erste Floristin eingestellt und 1995 eine weitere Filiale an der Bahnhofstrasse in Visp eröffnet werden konnte.

Allmählich verschwanden die Trockenblumen aus den Regalen, hingegen sind die Frischblumen geblieben, «bis heute der wichtigste Pfeiler unseres Geschäftsmodells». Zusätzlich wurde das Produktangebot mit einer grossen Auswahl an Taschen sowie mit Deko- und Wohnartikeln erweitert. «Auch das Schmuckangebot ist stark vergrössert worden.»

Familiäres Flair

Manon Gsponer, die nimmermüde zweifache Mutter, glaubt, dass es auch die vertraute Atmosphäre sei, welche die Filialen in Brig und Visp, trotz wachsender Konkurrenz, immer noch unverwechselbar mache. «Die persönliche Beratung, das familiäre Verhältnis unter den Angestellten und das spezielle Sortiment machen die Marke le ballon nach wie vor besonders.» Inzwischen arbeiten insgesamt neun Floristinnen in Visp und Brig, «eine kleine Familie», ist Gsponer, welche die Briger Boutique in den ersten Jahren im Alleingang führte, nicht wenig stolz.

Auch nach 30 Jahren engagiert sie sich mit Leidenschaft für ihre Geschäfte, stets auf der Suche nach neuen Trends. «Inspiration hole ich mir etwa bei Messebesuchen oder in anderen Läden, oft im Ausland.» Die Begeisterung für ihre Arbeit sei nach wie vor gross, versichert Gsponer. «Tatsächlich hätte ich zahlreiche neue Ideen. Vielleicht lässt sich einiges davon noch umsetzen – wir werden sehen.»pan

29. September 2018, 05:00

