Es geht um sehr viel Geld

Sitten | Die Walliser Regierung will die Pensionskasse des Staates endlich nachhaltig sanieren. Heute äussert sich erstmals das Parlament dazu. Beim Budget 2019 sind wenig Korrekturen zu erwarten.

Weiter wird sich das Parlament ab heute mit der Änderung der Kantonsverfassung (Fristen, Bezirksklausel) befassen. Diese Änderung erfordert zwingend eine zweite Lesung. In engem Zusammenhang mit dem Budget stehen auch zwei Beschlüsse an, welche die Anzahl der Staatsanwälte und der Juristeneinheiten bei den Gerichten zum Inhalt haben.

Es geht um mehr als

zwei Milliarden Franken

Das Gesetz über die Pensionskasse des Kantons Wallis PKWAL soll für eine nachhaltige Sanierung der PKWAL sorgen. Die PKWAL wird eine Einrichtung, die anfänglich aus zwei internen Pensionskassen besteht, und zwar einer offenen (OIPK) und einer geschlossenen (GIPK) Kasse. Die Staatsgarantie zugunsten der PKWAL bleibt für die GIPK bestehen und wird für die OIPK ersetzt durch die vollständige Rekapitalisierung mit einem Deckungsgrad von 115 Prozent, inklusive einer Wertschwankungsreserve. Die Staatsgarantie für die GIPK wird fortlaufend abnehmen und schliesslich bei ihrer Auflösung nach dem Wegfall der Verpflichtungen wegfallen. Die Gesamtkosten der strukturellen Reform werden für den Arbeitgeber, also den Kanton Wallis, über einen Zeitraum von 20 Jahren rund 1,6 Milliarden Franken betragen. Die finanziellen Auswirkungen für die Versicherten umfassen zwei Aspekte. Die Verringerung der prognostizierten Altersrente beläuft sich auf 350 Millio-

nen Franken. Die Erhöhung

der Beitragssätze beträgt 117 Millionen Franken über zehn Jahre.

FIKO will einen

Sportdelegierten

Trotz 120 Abänderungsanträgen wird sich am Budget 2019 kaum mehr etwas ändern. Die Finanzkommission will eine Stelle für einen «spezialisierten Mitarbeiter aufgrund des Inkrafttretens des Sportgesetzes» schaffen. Dabei geht es um eine Weiterbeschäftigung des Olympiadelegierten. Dieser hat mehrmals betont, er würde gern im Departement von Frédéric Favre bleiben. Und auch der Sportminister war mit der Arbeit des Olympiadelegierten offenbar zufrieden. Dafür sollen zusätzlich 120 000 Franken ins Budget aufgenommen werden. Aufstocken will man auch bei der kantonalen Dienststelle für Jugend. Hier sollen zehn

zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen werden, prioritär für das Zentrum für Entwicklung und Therapie des Kindes und Jugendlichen (ZET) zur Abarbeitung der Wartelisten und das Amt für Kindesschutz (AKS), um die Notsituation zu entschärfen. Die Kosten belaufen sich auf eine Million Franken.

Abänderungsanträge ohne Chance

Alle anderen Anträge werden im Parlament keine Mehrheiten finden. Dazu gehören etwa Forderungen der Linksallianz nach einer Erhöhung der Prämienverbilligungen in der Höhe von 43 Millionen Franken. Mit dieser Erhöhung der Subvention für die individuelle Prämienverbilligung würde garantiert, dass die Krankenkassenprämien zwölf Prozent des Haushaltseinkommens nicht überschreiten. So würden fast 24 000 zusätzliche Familien subventioniert und fast 16 000 Familien bekämen mehr Subventionen. Die Linksallianz will auch den Abzug von 3000 Franken pro Kind für die Betreuung der eigenen Kinder streichen.

Auf Granit beissen wird auch die CVPO. Sie stört sich daran, dass der Personalbestand 2019 neuerlich um über 82 Stellen ansteigt. Der CVPO sei bewusst, dass gewisse Stellen bereits vom Parlament bewilligt worden respektive notwendig seien. Bei den übrigen geplanten neuen Stellen soll primär ein staatsinterner Transfer versucht und subsidiär eine Priorisierung vorgenommen werden. Mindestens auf einen Teil der neu zu schaffenden Stellen im Betrag von mindestens zehn Millionen Franken ist zu verzichten.

Gleiches gilt für die beiden Unterwalliser C-Fraktionen. Sie regen die Einführung eines Checks von 100 Franken pro Schüler in der obligatorischen Schule für die Wohngemeinden an, um einen gleichberechtigten Zugang zu sportlichen und kulturellen Aktivitäten zu gewährleisten. Bei rund 35 000 Schülerinnen und Schülern wären das staatliche 3,5 Millionen Franken im Jahr.hbi

