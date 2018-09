Gemeinderat stoppt Bikeprojekt in Zermatt

Zermatt | Noch bis vor einer Woche liefen die Bauarbeiten an der Mountainbike-Talabfahrt vom Riffelberg herunter auf Hochtouren. Auf Entscheid des Gemeinderats steht die Baustelle nun still. Grund des Baustopps: Würde man die Strecke wie geplant fertigstellen, wäre an eine Alp bewirtschaftung nicht mehr zu denken.

Die Geschichte bringt reichlich Zündstoff mit sich: Auf der einen Seite steht die Alpgenossenschaft Riffel­alp, die auf Initiative der Burgergemeinde und der ortsansässigen Landwirte vor zwei Jahren gegründet wurde und sich seither um die Bewirtschaftung der Riffelalp kümmert. Gegenüber die touristischen Akteure, die Zermatt lieber früher als später als attraktive Bike-Destination etabliert sehen wollen. Ein wichtiger Teil dieser Bike-Destination befand sich bis vergangene Woche auf Hochtouren im Bau: Die Talabfahrt beim Riffelberg.

Linienführung überprüfen

Steigen Biker an der Haltestation Riffelberg aus der Gornergrat Bahn aus, rollen sie derzeit auf den beliebten Wanderwegen hinab ins Dorf. Mit dem Riffelberg-Trail sollen sich Biker und Wanderer zukünftig nicht mehr in die Quere kommen. Da die fertige Bike-Strecke aber kurvenreich entlang der Skipiste verlaufen würde und gerade dies auch der Korridor ist, auf den die Alpgenossenschaft für die Bewirtschaftung angewiesen ist, wurde die Alpschaft bei der Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser vorstellig. «Wir wollen, dass die Linienführung der Talabfahrt nochmals überprüft wird», nennt Genossenschaftspräsident Andreas Perren das Anliegen der Alpschaft. «Damals bei der Planung der Bike-Strecke ging man noch davon aus, dass die Tiere über den Trail hinweg laufen können», sagt Burgerpräsident Andreas Biner dazu. «Inzwischen sind wir aber zur Kenntnis gelangt, dass man die gesamte Strecke einzäunen müsste.» Aber auch dann könnte man nicht sicherstellen, dass keine Kühe über den Zaun hinweg auf den Bike-Trail geraten. Zudem ginge beim Auszäunen des Zickzackkurses derart viel Boden verloren, dass eine Bewirtschaftung nicht mehr möglich wäre, hält Biner fest.

«Eine Entweder-oder-Lösung ist für uns kein ­Thema. Wir wollen eine Sowohl-als-auch-Lösung»

Diese Meinung teilt auch Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser. Sie veranlasste einen Baustopp, damit die Situation nochmals reflektiert werden kann. «Vielleicht gibt es gar eine bessere Lösung!» so Biner-Hauser. Nach der Fertigstellung der Talabfahrt bei der Sunnegga – deren offizielle Einweihung am kommenden Sonntag ansteht – müssten gewisse Dinge neu diskutiert werden, ist die Gemeindepräsidentin überzeugt. Entsprechen die Trail-Planungen von vor drei Jahren nach den Erfahrungen mit dem Moos-Trail und dem

Sunnegga-Trail nach wie vor den Bedürfnissen der Mountainbiker? Oder hat man entscheidende neue Kenntnisse hinzugewonnen? Und wie steht es ganz grundsätzlich um die Akzeptanz des Riffelberg-Trails? Die Arbeiten sollen ruhen, bis diese Fragen geklärt sind. Für Biner-Hauser gibt es drei mögliche Szenarien: Falls die touristischen Interessen überwiegen, wird der Bike-Trail wie geplant und bewilligt umgesetzt, das Projekt Riffelberg-Trail wird komplett fallen gelassen oder es kommt zu einem Kompromiss, bei dem grössere Streckenabschnitte in den Wald verlegt werden. Die Aussagen der involvierten Parteien deuten wenig auf eine Radikallösung hin: «Eine Entweder-oder-Lösung ist für uns kein Thema. Wir wollen eine Sowohl-als-auch-Lösung. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es möglich ist, die Riffelalp landwirtschaftlich zu nutzen und für Biker attraktiv zu gestalten», betont Biner. Der Burgerpräsident hofft deshalb auf eine neue Linienführung.

Schwieriges Unterfangen

Eine neue Streckenführung dürfte jedoch alles andere als ein leichtes Unterfangen sein, weiss Adrian Greiner, Geschäftsleiter der BikePlan AG, die das Zermatter Mountainbike-Konzept ausgearbeitet hat. «Aus raumplanerischer Sicht dürften dabei grosse Herausforderungen auf uns zu kommen», sagt Greiner. Die kantonale Dienststelle für Wald und Landschaft hat die Bike-Trails am liebsten auf den Skipisten – ebenso die Wildhut. Neue Ambitionen, grosse Teile der Riffelberg-Talabfahrt in den Wald zu verlegen, haben von dieser Seite grossen Widerstand zu erwarten. Greiner sieht in den anstehenden Diskussionen aber auch eine Chance. Beim Sunnegga-Trail habe man klar feststellen können, dass die Waldpassagen für den Biker am spannendsten sind – und nicht die Zickzack-Bahnen über die Skipiste, so Greiner. Man will sich deshalb mit der Dienststelle und den Umweltverbänden nochmals an einen Tisch setzen. Zumindest beim WWF stösst die Idee auf offene Ohren. Für Laura Schmid, Geschäftsleiterin des WWF Oberwallis, ist eine Linienführung durch den Wald vertretbar. «Grundsätzlich haben auch bewirtschaftete Wiesen ihren ökologischen Wert», sagt Schmid. «Mit der zunehmenden Vergandung in den Alpen gehen immer mehr offene, bewirtschaftete Flächen verloren und damit auch Artenvielfalt. Freiwilligen Bewirtschaftern sollten deshalb keine Steine in den Weg gelegt werden», führt sie aus. Der Wald hingegen nimmt im Kanton auch wegen der Vergandung zu. Dazu würden sich die Bike-Trails im Wald auch besser ins Landschaftsbild integrieren und falls sie einmal nicht mehr genutzt werden, sei davon in ein paar Jahren kaum mehr etwas zu sehen. «Deshalb finde ich es richtig, dass man diese Überlegungen anstellt», so Schmid. Sie relativiert aber auch: «Freie Flächen auf Skipisten sind vielleicht ökologisch nicht die allerwertvollsten. Es ist aber sinnvoll diese Fragen im konkreten Fall zu prüfen.»

Nur ein Einsprecher

Die heutige Linienführung wurde vom Staatsrat erst am 11. April 2018 bewilligt. Nachdem die Einsprache von Pro Natura behandelt war. Neben der Dienststelle für Wald und Landschaft ist von dieser Seite in der Diskussion um eine Verlegung in den Wald der grösste Widerstand zu erwarten. Pro-Natura-Oberwallis-Geschäftsführerin Eva-Maria Kläy ist eine enthusiastische Bekämpferin neu geplanter Bike-Trails. Im Falle einer Neuplanung kann sich die Fortsetzung des Trail-Baus also schnell um zwei Jahre verzögern, befürchtet Greiner. Daran dürften die Touristiker, die das Bike-Projekt in den letzten Jahren in den Schnellzug verfrachtet haben, wenig Freude haben. «Ich hoffe, dass man schnell eine Lösung findet», sagt denn auch Kurdirektor Daniel Luggen. «Wir liegen beim Bike-Tourismus im internationalen Vergleich sowieso im Hintertreffen», fügt er an. Der Kurdirektor will nicht weiter in Rückstand geraten. Bis man sich im Matterhorndorf einig ist, wie es weitergehen soll, stehen die 23 Trail-Bauer an anderen Orten im Einsatz: Zu tun gebe es noch mehr als genug, sagt Greiner. Die 900 Meter des aktuell noch auf 7,7 Kilometer Länge geplanten Riffelberg-Trails müssen warten.

