Kommt die Umsetzung jetzt endlich ins Rollen?

Visp | Wildparkierer, hohes Verkehrsaufkommen und Fussgänger mittendrin. Seit Jahren ist die Verkehrssituation auf dem Brückenweg ein Dauerthema. Nun scheint die Gemeinde aber zu reagieren.

Melanie Biaggi

Eine Begegnungszone umfasst Strassenabschnitte in Wohn- oder Geschäftsvierteln, wo die Fussgänger auf der gesamten Verkehrsfläche vortrittsberechtigt sind. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h. Mit einer Begegnungszone hat der Visper Brückenweg so gar nichts gemein. Der Brückenweg beim Bahnhof Visp ist ein neuralgischer Punkt.

6500 Verkehrs-

bewegungen pro Tag

Wie eine Verkehrsstudie der Firma Citec im Auftrag der Gemeinde zeigte, werden zu Spitzenzeiten auf dem Brückenweg täglich bis zu 6500 Verkehrsbewegungen gemessen. Zum Vergleich sind in der gleichen Zeit auf der Kantonsstrasse 13 500 Bewegungen gezählt worden. Hinzu kommen wild parkierte Autos und für Fussgänger teilweise unübersichtliche Stellen. «Aus verkehrssicherheitstechnischer Sicht entspricht der Brückenweg momentan nicht einer Begegnungszone. Entweder man macht eine richtige Begegnungszone daraus, mit allem was dazu gehört, oder man fasst eine Fussgängerzone auf einem Teil des Brückenwegs ins Auge», sagt Daniel Bürki, Kommandant der Gemeindepolizei Visp.

Parkplätze aufgehoben

Die ABP/CSP Visp-Eyholz hat bereits im November 2013 ein erstes Verkehrskonzept Brückenweg bei der Gemeinde Visp für eine mögliche Neugestaltung der Verkehrsführung auf dem Brückenweg eingereicht.

«Der Brückenweg hat den

Anspruch als Entlastung für die Kantonsstrasse verloren»

Daraufhin hat die Gemeinde eine Verkehrsstudie bei der Firma Citec in Auftrag gegeben. Diese zeigte deutlich, dass Handlungsbedarf besteht. Diego Furrer von der ABP/CSP intervenierte 2015 erneut, unter anderem mit einem Lösungsvorschlag für die Ausfahrt der Postautos. «Seit unserer ersten Intervention wurde zumindest das Parkingkonzept angepasst und die fünf Parkplätze auf dem Brückenweg aufgehoben», erklärt Diego Furrer.

Die Gemeinde kennt die Problematik, einige Massnahmen wurden bereits getroffen. Eine Anpassung der Verkehrsführung sollte gemäss der Gemeinde aber erst umgesetzt werden, wenn die Verkehrsanschlüsse rund um Visp fertiggestellt sind. Dies ist mittlerweile der Fall: Nach der Eröffnung des Vispertaltunnels und des neuen Anschlusses Visp-West hat sich die Verkehrslage in Visp merklich verbessert. Auf der Kantonsstrasse ist gemäss der ABP/CSP eine Verminderung des Verkehrs um bis zu 3000 Fahrzeuge pro Stunde gemessen worden. «Dadurch hat der Brückenweg den Anspruch als Entlastung der Kantonsstrasse verloren», so Furrer. Der Brückenweg als Begegnungszone mit Tempo 20 sei mit dem immer noch hohen Verkehrsaufkommen nicht kompatibel. Gemäss der Partei bewegt sich die Situation sehr am Rande der Gesetzwidrigkeit. Anfang Mai intervenierte die Partei deshalb erneut bei der Gemeinde und forderte diese auf, endlich die Umsetzung in Angriff zu nehmen.

Die Verkehrsführung Brückenweg scheint ein Politikum zu sein. Das Gerücht, dass sich vor allem die Gewerbetreibenden und auch die Anwohner des Brückenwegs gegen Massnahmen wie etwa eine Teilsperrung wehren und damit bis jetzt auch Erfolg haben, hält sich hartnäckig. Doch nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen: Auf der Homepage der Gemeinde Visp ist zu lesen, dass man das Verkehrsaufkommen am Brückenweg definitiv verringern will. «Der Brückenweg muss in einem Gesamtverkehrskonzept integriert werden. Diesbezügliche Verhandlungen, unter anderem auch mit dem Kanton, laufen. Seitens der Gemeinde wollen wir auch Druck machen, damit man rasch eine Lösung finden kann», präzisiert der zuständige Gemeinderat Philipp

Teysseire.

meb

23. Juli 2019, 04:00

Artikel teilen