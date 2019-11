Oberwallis | Der Saaser Kon stantin Bumann ist seit Donnerstagabend neuer Präsident der CSP Oberwallis. Obwohl über 50 Parteimitglieder die Wahl verschieben wollten. Was nun?

Konstantin Bumann, Gratulation zum neuen Amt. Als Beobachter muss man Ihre Wahl zum Parteipräsidenten jedoch als holprig bezeichnen. Der ­Ordnungsantrag der Frauen

für eine Verschiebung der Wahl erhielt bei 74 Gegenstimmen

51 Ja-Stimmen. Wie haben Sie den Abend erlebt?

«Die Frauen haben einen Ordnungsantrag hinterlegt und mich fairerweise Anfang Woche darüber informiert. Mit dem Inhalt des Antrags war ich einverstanden: Sie wollten einen Diskurs über die künftige Ausrichtung der Partei…»

Sie haben die Intervention

nicht als Angriff auf Ihre

Person gesehen?

«Nein, ich denke nicht, dass ich im Visier stand. Die CSPO-Frauen wollten Zeit gewinnen und die Wahl auf Ja­nuar verschieben. Ich – und auch die Mehrheit der Partei – war der Meinung, dass die Grundsatzdiskussion über die Ausrichtung der Partei von einem neuen Kopf lanciert werden soll.»

Keine Verstimmung gegenüber den Frauen bei Ihnen?

«Natürlich nicht. Nochmals: Vom Inhalt her unterstütze ich den Antrag. Der Unterschied ist einfach, dass die CSPO-Frauen den Präsidenten nach dem Diskurs über die politische Ausrichtung der Partei wählen wollten, eine Mehrheit indes der Meinung war, dass der neue Präsident diesen Diskurs strukturieren soll. Dies war die einzige Differenz.»

Ist das ein guter Neustart für die Partei, wenn es bereits zu ­Beginn dieses Prozesses derart rumpelt?

«Natürlich wäre es einfacher für mich gewesen, wenn es keinen Antrag gegeben hätte. Auf der anderen Seite zeigte die Parteiversammlung, dass die Partei lebt. Wir diskutieren und argumentieren über die Zukunft der Partei. Ich werde nun aktiv auf die CSPO-Frauen zugehen und wünsche mir, dass künftig eine Frau an meiner Seite als Vizepräsidentin steht.»

Eigentlich war ja der Ordnungsantrag eine politische Frage: Wollen wir eine neue, liberale, progressive CSPO oder eine, die an frühere Muster anknüpft?

«Das ist überhaupt nicht meine Wahrnehmung. Es ging nicht um politische Flügelkämpfe. Sondern um den Prozess, wie die CSPO in die Zukunft geführt werden soll.»

Für was für eine Partei stehen Sie ein?

«Wir müssen wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellen und die Themen aufgreifen, welche die Oberwalliserinnen und Oberwalliser bewegen. In den letzten Jahren waren wir vielfach zu wenig konkret. Wir müssen wieder Werte vermitteln. Einer meiner Schwerpunkte wird dabei die ­Basisarbeit sein.»

Das heisst?

«Wir haben immer weniger Ortsparteien und somit in einigen Gemeinden keine Ansprechpersonen für unsere Partei. Daher müssen wir in die Dörfer, mit den Leuten zusammen­hocken und diskutieren. Insbesondere auch mit den Jungen. Nur so können wir erklären, wieso es die CSPO braucht und für welche Werte wir einstehen.»

An der Parteiversammlung

gab es kritische Worte. Geht

ein Bruch durch die CSPO?

«Es geht kein Bruch durch die CSPO. Aber nach einer verlorenen Wahl gibt es immer kritische Stimmen. Zu Recht: Nach einer Niederlage kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Eine gesunde Streitkultur bringt die Partei voran. Das heisst: Intern hart diskutieren – gegen aussen geeint auftreten.»

Wie stellen Sie sich die

künftige Zusammenarbeit

mit der CVPO vor?

«Klar ist: Es braucht Gespräche. Wir müssen nicht heiraten, aber zu­mindest ‹karisieren›. Und dabei gilt

es auch, die verschiedenen politischen Ebenen zu unterscheiden: Bei den Gemeinderatswahlen braucht es Gelb und Schwarz. Anders bei den Grossratswahlen. Dort macht eine Zusammenarbeit Sinn – in welcher Form auch immer. Gemeinsame Kampa­gnen sind möglich, aber auch gemeinsame Listen. Und bei den Nationalrats- und Ständeratswahlen ist klar, dass es gemeinsame Strategien braucht.»

Sie werden also auf die CVPO ­zugehen?

«Ganz klar. Und diesen Schritt müssen wir machen. Die CSPO ist ein guter, fairer Partner.»

Wird der Ständeratsturnus ­zwischen CSPO und CVPO ­Bestand haben? Es heisst,

es gebe eine Erklärung der ­ehe­maligen Parteipräsidenten,

die den fixen Turnus aufweichen will.

«Hierzu habe ich noch keine Position. Sicherlich braucht es Diskussionen. Die entscheidende Frage wird wohl sein: Halten wir am Turnus fest, oder schicken wir jeweils den besten Kandidaten ins Rennen?»

Sie werden also den Dialog

mit der CVPO suchen. Wie ­stehen Sie zur derzeit ­schwachen CVP Unterwallis?

«Ich kenne den wohl künftigen Prä­sidenten Joachim Rausis sehr gut – was die Zusammenarbeit sicherlich erleichtert. Denn auch diese wird notwendig sein. Der Wahleinbruch der CVPU ist bedenklich.»

Wo sind in der Vergangenheit Fehler passiert?

«Ich möchte nicht am ersten Tag ­meiner Präsidentschaft über die Fehler der Vergangenheit sprechen. Diese Diskussion werden wir intern führen – und nicht über die Medien.»

Die ersten Massnahmen

von Konstantin Bumann als ­Parteipräsident sind?

«Ich werde den Vorstand einberufen, die kommenden Termine und das weitere Vorgehen definieren. Dann werde ich mich mit den CSPO-Frauen treffen. Ich wünsche mir eine starke Vizepräsidentin, die zusammen mit mir die Partei führt.»

Noch ein Wort zu Thomas

Egger: Wussten Sie, dass er

als Vizepräsident der CSPO ­demissioniert?

«Nein, das wusste ich nicht. Ich war wie alle anderen überrascht.»

Soll Thomas Egger in vier ­Jahren erneut kandidieren?

«Thomas Egger mit seinem Thema Berggebiet ist immer eine Mann für die CSPO.»

Personalien

Anlässlich der Parteiversammlung in Mörel demissionierte Thomas ­Egger als Vizepräsident der CSPO – und überraschte damit auch seine Parteikollegen: Das obligate Abschiedsgeschenk lag nicht vor.

Er habe seine Rolle als Bindeglied zwischen der Partei, dem Kanton und Bundesbern interpretiert, so Egger; da er nicht wiedergewählt worden sei, stelle er sein Amt zur Verfügung. Zu seiner politischen ­Zukunft sagte der 52-jährige Visper, dass eine Kandidatur bei den eid­genössischen Wahlen 2023 möglich sei – falls die Partei dies wünsche und die politische Ausgangslage dies verlange.

Offen ist, wer in das Vizepräsidium nachrücken soll. In diesem Zusammenhang wurde gleich mehrfach die Zermatter Nationalratskandidatin und Verfassungsrätin Danica Zurbriggen erwähnt. Sie sei bereit, aktiv an der Weiterentwicklung der Partei zu arbeiten, so Zurbriggen, ein Engagement als Vize-Parteipräsidentin schliesse sie daher nicht aus. Dies hänge jedoch von den weiteren ­Diskussionen ab und vor allem, wie sich die Partei neu ausrichte. «Ich ver­trete klar eine progressive Linie», sagte Zurbriggen, «und werde mich gerne engagieren, wenn sich die Partei entsprechend positioniert. Daher braucht es jetzt einen ver­tieften Diskurs über die künftige Ausrichtung der CSPO.»

Eine Position, die auch Fraktionschef Diego Clausen vertritt. Man müsse alle Kräfte einbinden, es brauche wieder eine offene Gesprächskultur innerhalb der Partei. «Und da kann auch mal über Positionen gestritten werden», so Clausen, «dies wurde in den letzten Jahren zu stark vernachlässigt.» Bekannt ist, dass Clausen Interesse an einem Ständeratsmandat hat. bra

Wie weiter mit dem schwarz-gelben Turnus?

Seit über 50 Jahren existiert zwischen CVPO und CSPO ein Ständeratsturnus. Ein Sitz in der kleinen Kammer pendelt alle acht Jahre von Schwarz nach Gelb. Nun wird an dieser Abmachung gerüttelt.

Dem Vernehmen nach existiert eine Absichtserklärung, unterzeichnet von den beiden ehemaligen Parteipräsidenten Anton Andenmatten (CVPO) und Alex Schwestermann (CSPO), die den fixen Turnus zugunsten eines flexibleren Zyklus ablösen will – je nach politischer Ausgangslage und Erfolgschancen der möglichen Kandidaten. Erstellt wurde diese anlässlich der Staatsratswahlen 2017.

Innerhalb der CSPO wird dieses Papier indes infrage gestellt, da es nicht von Basis und Vorstand verabschiedet wurde.

