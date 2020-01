Unterwalliser Linksallianz löst sich auf

Wallis | Die Unterwalliser Sozialdemokraten wollen die kommenden Gemeinderatswahlen alleine bestreiten. Das ist gleichbedeutend mit dem Ende der welschen Linksallianz. Die Oberwalliser Sozialdemokraten und Grünen haben eine andere Strategie.

Armin Bregy

Die SP Unterwallis liess gestern verlauten, dass sie bei den kommenden Gemeinderatswahlen auf den Alleingang setzt. Auf gemeinsame Listen mit anderen Linksparteien sollen die Ortsparteien möglichst verzichten, so die Empfehlung des Präsidiums an die kommunalen Sektionen, ausgenommen seien historische Partnerschaften oder punktuelle Kooperationen, wenn die politischen Konstellationen es erfordern.

Profil und Präsenz

stärken

Vor vier Jahren ist die Linksallianz in Siders, Anniviers, Ven­thône, Crans-Montana, Sitten, Hérémence, Riddes, Martinach, Vernayaz, St-Maurice und Monthey zu den Gemeinderatswahlen angetreten, in den beiden letztgenannten Städten zusammen mit den Grünen.

Es sei wichtig und richtig, die Kandidatinnen und Kandidaten auf klar identifizierbaren Listen zu präsentieren, argumentierte die Partei in einer Medienmitteilung. Es gehe aber auch darum, Sichtbarkeit, Profil und Präsenz der SP zu stärken, präzisierte Barbara Lanthemann auf Nachfrage. Der Begriff «Linksallianz» habe eine klare Parteikommunikation erschwert, der Alleingang werde Kommunikation und Marketing nun vereinfachen, zeigte sich die Parteipräsidentin der Unterwalliser Sozialdemokraten überzeugt.

Enttäuschtes

Centre Gauche-PCS

Für die Grünen ist der Entscheid der SP Unterwallis wenig relevant, sie haben die Linksallianz bereits vor vier Jahren verlassen – und konnten ihren Wähleranteil seither stetig steigern. Anders das ­Centre Gauche-PCS. Die linke Kleinpartei nimmt den Entscheid der SP-Leitung denn auch mit Bedauern zur Kenntnis. Das Linksbündnis einseitig aufzulösen werde die politische Linke im Unterwallis schwächen, zeigt sich das Centre ­Gauche-PCS überzeugt, die Vergangenheit habe gezeigt, dass sich die Kooperation bewährt habe.

Truffer und Wolf

spannen zusammen

Anders argumentiert Lanthemann. «Der Alleingang der Grünen hat die politische Linke im Kanton unter dem Strich gestärkt. Das haben die vergangenen Wahlen gezeigt. Die neue Strategie ist eine Chance, sich als Partei zu profilieren.» Ein weiterer Grund für die neue Strategie könnte sein, dass die Kandidatinnen und Kandidaten des Centre Gauche-PCS bei den Verfassungsratswahlen 2018 auf den Listen des Appel Ci­toyen fungierten – und nicht auf denjenigen der Sozialdemokraten. «Das hat die Partei gefordert», sagte Lanthemann, «uns aber auch bewusst gemacht, dass wir sehr gut alleine zu Wahlen antreten können.»

Anders präsentiert sich die Situation im linken Lager im Oberwallis. Östlich der Raspille wollen Sozialdemokraten und Grüne gemeinsam in das kommunale Wahlrennen steigen – auch aufgrund der Erfolge

bei den Verfassungsratswahlen. «Diese haben gezeigt», so SPO-Präsident Gilbert Truffer, «dass die links-grüne Allianz im Oberwallis sehr gut funktioniert.»

Talgemeinden im Visier der Linken

In der Tat: Die SP Oberwallis war damals neben dem Appel Citoyen die Wahlgewinnerin. Mit der offenen Liste Zukunft Wallis holte die SPO sechs Sitze im Verfassungsrat, während sie im Parlament nur vier Sitze hat. In welchen Gemeinden es nun zu einer Zusammenarbeit kommen kann, ist indes noch offen. Die Grünen wollen zumindest in den grossen Oberwalliser Talgemeinden Brig-Glis, Naters und Visp antreten, weitere Kandidaturen seien aber durchaus möglich, sagte Brigitte Wolf, Parteipräsidentin der Oberwalliser Grünen. Auch die Sozialdemokraten werden zumindest in den Gemeinden antreten, in denen sie bereits Mandate haben, weitere Listen sind wahrscheinlich.

Die Gemeinderatswahlen gehen am 18. Oktober über die Bühne.

18. Januar 2020, 02:00

