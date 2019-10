Vorhang auf für das Jubiläumsprogramm

BRIG-Glis | Für das Zeughaus Kultur Brig bricht die zehnte Saison an. Hermann Anthamatten, Präsident, und Monika Holzegger, Betriebsleiterin ad interim, stellten das Jubi läumsprogramm vor.

Das Zeughaus Kultur Brig hat turbulente Zeiten hinter sich. Der Abgang der ehemaligen Betriebsleiterin und der Nicht-Antritt der neu gewählten gab zu reden. Bei der Programmankündigung der Jubiläumssaison scheinen sich die Wogen bereits geglättet zu haben. Hermann Anthamatten und Monika Holzegger sind gut gelaunt und guter Dinge, dass das Zeughaus Kultur Brig nun endlich wieder auf guten Wegen ist.

«In der laufenden Saison bieten wir ein Programm, das sich zwischen Laien-, Amateur- und Profi-Produktionen bewegt», erklärt Hermann Anthamatten. Das entspreche zum einen den Statuten des Vereins und zum anderen sei so ein ausgewogenes Programm garantiert.

Bunter Strauss Kultur

Zehn Jahre ist es nun her, seit die heutige Bundesrätin und damalige Stadtpräsidentin Viola Amherd 2008 die Gründungsurkunde des Vereins Zeughaus Kultur (ZHK) unterzeichnete. Ein Jahr später, 2009, startete in den Räumlichkeiten des ehe­maligen Zeughauses das erste Kulturprogramm.

Mit einem bunten Strauss Kultur läutete das ZHK vor zwei Wochen die Saison 2019/20 ein. Am 28. September kamen Besucherinnen und Besucher kostenlos in den Genuss von Darbietungen einheimischer und internationaler Kulturschaffender, die den Bogen von Musik über Tanz bis hin zum Theater spannten. Damit fiel der Startschuss in die zehnte Saison. Das Jubiläumsprogramm des ZHK hat einiges zu bieten. In der ersten Hälfte wird vor allem Theater Trumpf sein: Ende Oktober wird das Comedy-Duo «Messer und Gabel» die Lachmuskeln des Publikums mit seinem neuen Bühnenprogramm «Selbertschold?!» strapazieren. Im November verspricht die TheaterPro-Produktion «Hase, Hase» beste Unterhaltung. Die zeitkritische Komödie wird von Oberwalliser Profi-Schauspielern gezeigt werden.

Bewährtes und Neues

Einen wichtigen Part nimmt im ZHK von Beginn an die Musik ein. Alle Woodstock-Fans werden am 2. November mit «Plastic Creatures» und «remember» auf ihre Kosten kommen. Musik wird aber auch im traditionellen «Abusitz» am Donnerstagabend grossgeschrieben. Den Anfang macht dabei am 10. Oktober der Zaniglaser Singer-Songwriter Sam Gruber, der mit seinem Programm «Titsch gseits» zu Gast ist. Eine Woche später folgt die Berner Band «Horn Box», dann werden die «Sultans of Swing» am 24. Oktober mit den Songs der «Dire Straits» auf die Bistro-Bühne treten.

Ende November bietet die ZHK ein ganz besonderes Highlight: Im Zusammenhang mit dem Tanztheater «forever», welches sich den Thema «Leben und Tod» auseinandersetzt, wird der Autor Wilfried Meichtry ein «Death Café» organisieren. Im November wird das Multimediafes­tival BergBuchBrig wieder im ZHK zu Gast sein. Der beliebte Kinderkulturtreff am Donnerstagnachmittag steht auch in der Jubiläumssaison wieder auf dem Programm.

Zuversichtlich

in die Zukunft

Monika Holzegger, Betriebsleiterin ad interim, ist seit einem Monat im ZHK tätig. Sie ist dabei, das Haus ­organisatorisch und betriebswirtschaftlich neu aufzugleisen. «Für mich war es wichtig, in den letzten Wochen Gespräche mit dem Personal zu führen. Ich lege grossen Wert

auf die interne Kommunikation und darauf, dass das Zusammenspiel ­zwischen den verschiedenen Teams gut funktioniert», sagt Monika Holzegger. Sie blicke zuversichtlich und hoffnungsvoll in die Zukunft.

Die Stadtgemeinde Brig-Glis steht hinter dem Kulturhaus und trägt ab Januar 2020 ein Drittel zum ZHK-Budget bei. Sie hat den Beitrag von 120 000 Franken auf 300 000 Franken erhöht. Mit den zusätzlichen Mitteln müssen aber Betriebsmittel und In-frastruktur selbst finanziert werden und es können dafür keine zusätzlichen Gesuche mehr an die Stadtgemeinde gerichtet werden. Das ZHK muss aber weiterhin zwei Drittel der Einnahmen selbst erarbeiten. Eintritte, Mieteinnahmen und Unterstützungsgelder verschiedener Institutionen tragen dazu bei. ben

ben

09. Oktober 2019, 05:00

Artikel teilen