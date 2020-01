Wie umgehen mit Hass gegen Homosexuelle?

Wallis / Bern | Homosexuelle sollen besser vor Diskriminierung geschützt werden. Sagt Mathias Reynard. Oskar Freysinger siehts anders.

Wer wegen der Religion, Ethnie oder Rasse öffentlich zu Hass und Diskriminierung aufruft, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe rechnen. Das Parlament hat auf Initiative von SP-Nationalrat Ma­thias Reynard entschieden, diese Strafnorm auf die sexuelle Orientierung auszuweiten. Die EDU und die Junge SVP haben das ­Referendum lanciert, am 9. Februar wird abgestimmt. SP-Nationalrat Mathias Reynard und alt Staatsrat Oskar Freysinger (SVP) haben sich diesen Montag zur Debatte in den rro-Studios getroffen. Sie diskutierten fair. Aber heftig.

Einig waren sich Reynard und Freysinger nur in einem Punkt: Die Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm wird angenommen. Umfragen zeigen, dass derzeit knapp 70 % der Stimmbevölkerung die Gesetzes-Anpassung unterstützen. Der abgewählte SVP-Staatsrat sagt, die Sache sei gelaufen, der Beinahe-SP-Ständerat meint, man dürfe sich trotzdem nicht zurücklehnen.

Zwei Hauptargumente führen die Gegner um Freysinger ins Feld: Sie wittern in der neuen Strafnorm einen Angriff auf die Meinungs-, Glaubens- und Gewissensfreiheit und sprechen von einem «Zensurgesetz». Und sie sagen, dass man keine Sonderrechte für Minderheiten einführen dürfe. «Ich bin insbesondere aus staatspolitischen Gründen gegen die Erwei­terung der Strafnorm. Vor dem Gesetz sollten alle Bürger gleich sein.» Man könne nicht gewisse Einzelgruppen mit Sondergesetzen beglücken, meinte Freysinger, denn so schaffe man im Namen der Gleichheit eine krasse ­Ungleichheit.

«Homophobie

kann töten»

Reynard konterte, dass Homophobie nun mal eine Realität sei, es gebe verbale und physische Gewalt gegen Homosexuelle. Durch die Anpassung könne man hier gegensteuern und Aggressionen gegen Homosexuelle vorbeugen. Reynard verwies weiter auf die überdurchschnittlich hohe Suizidrate bei jugendlichen Homosexuellen und sagte: «Homophobie kann töten.» Daher sei der Schutz der homosexuellen Menschen vor Hass und Diskriminierung enorm wichtig.

«Homosexuelle haben keine

Probleme»

Oskar Freysinger

Auch den Einwand, dass die Bürgerinnen und Bürger mundtot ­gemacht werden sollen, liess der SP-Nationalrat nicht gelten. «Sämtliche Meinungen sind auch künftig möglich, nicht jedoch der öffentliche Aufruf zu Hass und Hetze.» Die Justiz werde entscheiden, was geahndet wird und was nicht. Die Meinungsfreiheit gehöre zur Kultur der direkten Demokratie zentral, und an dieser werde auch nicht geritzt, unterbunden werde einzig das Schüren von Hass. Freysinger stellte grundsätzlich in Abrede, dass Homosexuelle einen besonderen Schutz bräuchten. Diese hätten bereits heute eine starke Lobby, insbesondere in den Städten, und würden ganze Wirtschaftsbereiche kontrollieren. «Die haben keine Probleme, Homosexuelle sind in der Gesellschaft angekommen», so Freysinger, der weiter vermutete, dass die Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm gar mehr Gewalt gegen Homosexuelle mit sich bringen könne. «Wenn man jemandem den Mund verbietet, wird der Hass nicht geringer, sondern – im Gegenteil – er schwelt weiter.» Daher dürfe die Meinungsäusserungsfreiheit nicht eingeschränkt werden, sagte der Saviésan, zumal die Selbstzensur mittlerweile derart stark ausgeprägt sei, dass viele Leute nicht mehr selbstständig zu denken wagen. Wie sonst könne es sein, führte der SVP-Poltiker aus, dass er an der dieser Debatte teilnehmen müsse, weil sich Vertreter der SVP Oberwallis geweigert hätten, an einer öffentlichen Diskussion teilzunehmen. «Die Menschen wagen es nicht, über dieses Thema frei zu sprechen», so Freysingers Fazit.

Die vollständige Debatte zwischen den Saviésans Mathias Reynard und Oskar Freysinger finden Sie auf auf 1815.ch und rro.ch.

16. Januar 2020, 02:00

