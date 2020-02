«Wir brauchen mehr Forschung»

Alzheimer | Prof. Dr. phil. Andreas Monsch ist einer der renommiertesten Demenzforscher. Am Dienstag referiert er in Steg

Steg-Hohtenn | Demenz wird unsere Gesellschaft gewaltig verändern. Prof. Dr. phil. Andreas Monsch kämpft gegen das Vergessen.

Andreas Monsch, vor einiger Zeit sagten Sie, dass die auf uns zukommende Demenzepidemie ein Riesenproblem sei. Was hat Sie zu dieser alarmierenden Aussage verleitet?

«Ich sprach sogar von einem ‹Demenztsunami› – und das gänzlich ohne Hysterie. Studien zeigen, dass sich die Häufigkeit von Demenzerkrankungen zwischen den Jahren 2010 und 2040 verdoppeln bis verdreifachen wird, weil immer mehr Menschen ein hohes Alter erreichen. Und das Alter ist der wichtigste Risikofaktor einer Demenzerkrankung.»

In der Schweiz leben bereits heute über 150 000 Menschen mit der Diagnose Alzheimer oder einer anderen Form von Demenz. Im Jahr 2040 werden es demnach mehr als 300 000 Personen sein.

«Die Auswirkungen gehen noch weiter: Auf jede demenzkranke Person kommen drei Angehörige. Weit über eine Million Menschen werden also in der Schweiz betroffen sein – und das bei rund neun Millionen Einwohnern. Diese Zahlen zeigen, dass gewaltige gesellschaftliche Probleme auf uns zukommen.»

Wie sehen diese aus?

«Es stellen sich drei grundsätzliche Fragen: Wie soll eine Gesellschaft mit Menschen umgehen, die Hirnleistungsprobleme haben? Gibt es genügend Möglichkeiten, Demenzkranke zu betreuen? Und wer soll dies alles bezahlen? Ein Patient in einem Pflegeheim kostet jährlich rund 100 000 Franken. Es kommen nicht nur gesellschaftliche Probleme, sondern auch gewaltige Kosten auf uns zu.»

Wie können wir diese

Entwicklung auffangen?

«Es braucht dringend mehr Forschung. Wir müssen besser verstehen, was bei Alzheimer-Patienten im Gehirn genau vor sich geht. Nur so können neue, wirksamere Medikamente entwickelt werden.»

Der grösste Pharmakonzern der Welt – Pfizer – hat vor zwei Jahren die Alzheimer-Forschung

gestoppt. Und im letzten Jahr teilten Roche und AC Immune mit, dass Studien nicht weitergeführt werden, weil der getestete Wirkstoff keine Verbesserungen bei den Patienten zeigte. Steckt die Forschung in der Sackgasse?

«Ein komplexes Thema. Bis heute hat die Pharmaindustrie über 250 Milliarden Dollar in die Alzheimer-Forschung investiert. Es ist tragisch, dass Pfizer aus der Alzheimer-Forschung ausgestiegen ist – aber ich habe auch Verständnis für den Entscheid. Die Frustration war schlicht zu gross, weil sich keine Erfolge einstellten.»

Was heisst das für die

Patienten. Lässt man sie links liegen?

«Das kann man so nicht sagen. Aber in den letzten 20 Jahren versuchte man insbesondere aufgrund eines Gedankens zu intervenieren – der Amyloid-Hypothese. Eines der Hauptmerkmale der Alzheimer-Krankheit ist die Anhäufung amyloider Plaques zwischen den Neuronen im Gehirn. Ziel war es, diese Ablagerungen zu verhindern, was man auch erreicht hat. Jedoch hat sich dies nicht auf die Demenz ausgewirkt. Die entwickelten Medikamente hatten also einen positiven Einfluss auf die Ablagerungen, jedoch nicht auf die Hirnleistung. Die Forscher müssen sich also im Grunde die Frage stellen, ob ihre Hypothese überhaupt stimmt.»

Was denken Sie?

«Diese Frage ist hochinteressant, ich kann sie derzeit aber auch nicht beantworten.»

«Es kommen

gewaltige Kosten auf uns zu»

Stimmt die Amyloid-

Hypothese nicht, muss

die Forschung demnach zurück auf Feld 1?

«Das stimmt so für die Amyloid-Hypothese. Es gibt aber noch einen zweiten Forschungsansatz: die sogenannten Tau-Proteine. Auch diese lagern sich im Gehirn von Alzheimer-Patienten ab, jedoch nicht ausserhalb der Zellen, sondern intrazellulär. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass hier Erfolge möglich sind. Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis wir hier Antworten haben.»

Was passiert eigentlich

im Gehirn eines Demenzkranken?

«Wir müssen differenzieren: Es gibt 100 verschiedene Ursachen von Demenz, die wichtigste, weil häufigste, ist die Alzheimer-Krankheit. Bei dieser sterben Nervenzellen im Gehirn ab. Tote Nervenzellen arbeiten nicht, so verliert das Gehirn seine Funktion. Die Krankheit startet übrigens immer in derselben Hirnregion – wieso, wissen wir nicht.»

Und wie verläuft eine

typische Alzheimer-

Erkrankung?

«Das ist sehr individuell, aber grundsätzlich fängt Alzheimer immer mit Gedächtnisproblemen an, also wenn man Mühe hat, sich neue Sachen zu merken, die für den Alltag relevant sind. Später wird abstraktes Denken beeinträchtigt, beispielsweise kann man einer Fernsehsendung nicht mehr folgen oder Personen und Gegenstände werden nicht mehr erkannt, auch verlieren die Patienten ihre Sprachkompetenzen. Je weiter die Krankheit fortschreitet, desto grösser wird die Abhängigkeit von Angehörigen. Wird diese Abhängigkeit zu gross, sollte der Übertritt in ein Pflegeheim

erfolgen.»

Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Einweisung in ein Alters- oder Pflegeheim?

«Drei Gründe scheinen mir wesentlich: Wenn der Patient nicht mehr rechtzeitig die Toilette aufsuchen kann, insbesondere für den Stuhlgang, wenn ein Patient physisch aggressiv wird oder wenn er ständig wegläuft. Dann sollte der Übertritt in ein Heim erfolgen, weil die Betreuung zu Hause nicht mehr zumutbar ist.»

Wie erleben Alzheimer-

Patienten ihre Krankheit? Was weiss man darüber?

«Wir wissen, dass ein Patient im Anfangsstadium leidet, da er realisiert, dass seine Hirnleistung nachlässt. Schreitet die Krankheit weiter voran, gewinnt man den Eindruck, dass das Leiden eher nachlässt – zumindest ist es nicht mehr so sichtbar. Dafür leiden aber die Angehörigen umso mehr.»

Was geschieht bei Demenz mit der Persönlichkeit, mit dem Wesen eines

Betroffenen?

«Alzheimer ist eine schreckliche Krankheit. Sie zerstört die Persönlichkeit. Und damit wohl auch das Selbst – wobei dies bereits philosophische Fragestellungen sind.»

Sollte ich eine Person

darauf ansprechen, wenn ich den Verdacht habe, dass sie zunehmend

dement wird?

«Ja. Denn grundsätzlich finde ich es enorm wichtig, dass man abklären lässt, ob eine Demenz vorliegt oder nicht. 90 Prozent aller Patienten und Angehörigen sind erleichtert, wenn sie eine Diagnose erhalten, denn sie erleben ja, dass etwas nicht stimmt. Erhält dieses ‹Biest› einen Namen, kann man sich mit der Krankheit auseinandersetzen und entsprechende Therapien einleiten.»

Und wenn sich eine Person nicht abklären lassen will?

«Das ist eine tragische Situation. Weil es einerseits Medikamente gibt, die den Krankheitsverlauf verzögern können. Aber auch, weil die Angehörigen dadurch alleingelassen werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Erzählt ein Alzheimer-Patient immer wieder die gleiche Geschichte, kann das einen in den Wahnsinn treiben. Eine ganz normale Reaktion. Man darf also beim Thema Alzheimer nie vergessen, dass auch die Angehörigen Unterstützung und Hilfe brauchen, um diese Situationen zu meistern.»

Ist es möglich, prophylaktisch zu agieren, sodass man der Demenz ein Schnippchen schlagen kann?

«Ja. Und es ist im Grunde ganz banal. Da bei diesen Krankheiten Nervenzellen im Gehirn absterben, sollte man versuchen, das Umfeld dieser Nervenzellen möglichst optimal zu gestalten. Das heisst, die Nervenzellen brauchen möglichst viel Sauerstoff und möglichst wenig Giftstoffe. Also viel Bewegung, wenig Alkohol, keinen Tabak, gesun-

de Ernährung. Und vielleicht das Wichtigste: Man sollte

die Nervenzellen brauchen und das Gehirn beschäftigen. Getreu dem Motto: Nutze

sie oder verliere sie. Das Gehirn ist das einzige Organ,

das man nicht überbean-

spruchen kann.»

Wieso erkranken deutlich mehr Frauen als Männer an Alzheimer?

«Das verstehen wir noch nicht. Sicher ist, dass es neben der höheren Lebenserwartung der Frauen noch weitere Faktoren für diesen Unterschied geben muss. Aber wir wissen nicht, welche. Erkrankt eine Frau an Alzheimer, sind die familiären Auswirkungen zudem oft grösser.»

Wieso?

«Weil immer noch mehrheitlich die Frauen den Haushalt besorgen. Ist dies nicht mehr möglich, braucht auch der Mann Unterstützung. Erkrankt ein Mann an Alzheimer, kann die Frau immer noch die Hausarbeiten erledigen. Dies ist für die Angehörigen ein markanter Unterschied.»

Nach all den Jahren, in denen Sie sich mit der Demenz beschäftigen: Haben Sie selbst Angst, dement zu werden?

«Nein, ich habe eigentlich keine Angst.»

Wieso nicht?

«Bis jetzt habe ich nicht den Eindruck, dass meine Hirnleistungen nachgelassen haben. Zudem möchte ich alles mir Mögliche beitragen, um diese Krankheit zu bekämpfen. Ich habe also die Hoffnung, dass es eine wirkungsvolle Therapie gibt, wenn es bei mir so weit wäre.»

Interview: Armin Bregy

15. Februar 2020, 02:00

