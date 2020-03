«Wir wollen anders sein»

Mit Herzblut. René Imboden, Dominic Hugo, Samy Schnyder und Charly Martig (von links) am Proben in ihrem Bandraum.Foto mengis media Foto:

Gampel/Steg | Seit bald einem Jahr musizieren vier Musikliebhaber aus Gampel und Steg zusammen unter dem Namen «New Band Project». Drei von ihnen spielten schon vor 40 Jahren zusammen. Ein eingespieltes Team.

Am Donnerstagabend ist nicht viel los auf dem Flugplatz in Turtmann. Die Fussballer sind verschwunden und nun ist es still. Aber nicht ganz still. In einer alten Militärbaracke

ist noch Licht und groovige Töne erklingen aus dem alten Schuppen. Der Holzboden vibriert unter den tiefen Bassklängen und vier Paar Rhythmus klopfenden Füssen. Es sind René Imboden, Samy Schnyder, Charly Martig und Dominic Hugo. «The New Band Project», so heisst die vierköpfige Band aus Gampel-Steg. Das Ganze begann, wie der Name schon sagt, als ein Projekt. Jetzt proben sie regelmässig ein-

mal wöchentlich und spielen verschiedenste Gigs, an denen sie das Publikum mit «Oldies but Goldies» begeistern.

Geprobt wird in dem gemütlichen Musikschuppen in Turtmann. Vollgestopft mit CD-Stapeln, Instrumenten, Verstärkern, einem grossen Kabelsalat und allem, was eine Band so braucht, ist er der ideale Ort, um sich auf das nächste Konzert vor­zubereiten. Auch ein altes und bequemes Sofa fand noch Platz. Darauf mache ich es mir gemütlich, während die Musiker an ihren Stücken feilen. Seit fast einem Jahr proben die vier hier zusammen. «Im April 2019 hatten wir die ersten Zusammenkünfte. Regelmässig zu proben angefangen haben wir dann Mitte August», erinnern sich die Band­mitglieder. Im November, am 11. 11. 2019, hatte die frisch gegründete Band dann ihre Premiere in

der «Schmiedstube» in Gampel. Die Schnapszahl scheint ihnen Glück gebracht zu haben: «Das Feedback war durchgehend positiv und die Bude voll», berichtet Dominic Hugo.

Geburt einer Band

Die Idee zu diesem Projekt hatten René Imboden und Samy Schnyder. Die beiden spielen schon länger gemeinsam in einem Duo namens «SamBody». Nun wollten sie eine Band auf die Beine stellen, die alles live spielt. Ganz ohne automatische Begleitung. Das war das Ziel, sagen sie heute: «Live und viel Spass.»

Als Nächster kam Charly Martig mit ins Boot. Während einer Jamsession in der «Schmiedstube» kamen Imboden und Martig ins Gespräch. «Du hast es ja noch drauf», so sprach René den alten Bekannten an, nachdem dieser am Schlagzeug sein Können gezeigt hatte. Die zwei spielten schon in jungen Teenagerjahren gemeinsam mit Samy Schnyder in einer Tanzband «oder Partyband, wie man heute sagen würde», meint René. «Die Tubas» hiessen die Jungs damals. Als er Charly Martig am Schlagzeug in der «Schmiedstube» sah, fragte ihn Imboden, ob er nicht Lust hätte, wieder in einer Liveband mitzumachen. Der Gampjer sagte schnell zu und somit war die neue Band schon dreiköpfig.

Nun fehlte noch ein Gitarrist. Der 25-jährige Dominic Hugo war vor fast 40 Jahren freilich noch nicht dabei. Der junge Steger ist als einziges der Mitglieder des «New Band Project» noch nicht pensioniert. «Wir kannten Dominic schon aus früheren Projekten. Wie zum Beispiel dem Musical der OS-Gampel, und wussten, dass er Interesse haben könnte. Weil wir noch einen guten Gitarristen brauchten, haben wir ihn gefragt», erzählen Imboden und Schnyder. Der gute Gitarrist und Sänger fand die Idee toll und war sofort mit dabei. Eine neue Band war gegründet.

Musikalische Reise

in die Vergangenheit

Früher, vor 40 Jahren, da war es eine Tanzband, eine Band, die mit Schlagerhits für Partystimmung sorgte. Heute wird ein anderes Ziel verfolgt: «Wir wollen unterhalten, aber nicht mit der allgegenwärtigen Tanzmusik, sondern mit Songs, die uns und anderen Musikliebhabern gefallen. Wir wollen anders sein.» Das ist «New Band Project» gelungen. Die Rückmeldungen des Publikums bestätigen: «Ihr spielt auch mal etwas anderes, was man nicht überall sonst hört», lautete ein Feedback. Das war für «New Band Project» pure Musik in den Ohren.

Ihr Programm deckt die Bandbreite der 60er- und 70er-Jahre ab. Dort zumindest liege der Fokus. «Wir spielen aber auch Songs aus den 80ern. Eigentlich einfach Oldies allgemein», so der Sänger Dominic Hugo. Etwas anderes als Coversongs haben die Bandjungs nicht geplant. «Wenn wir eigene Kreationen spielen, dann ist das unfreiwillig. Die haben dann Ähnlichkeiten mit Stücken aus den 60ern», sagt Schnyder mit einem Augenzwinkern.

Verbunden sind die Männer durch ihre Liebe zur Musik und den Spass am Musizieren. «Damit eine Band funktionieren kann, muss die Harmonie stimmen. Bei uns stimmt sie auf jeden Fall», sagt Charly Martig. Dass sich die Bandmitglieder gut verstehen, ist nicht zu übersehen. Neben konstruktiver Kritik fehlt es auch an kleinen Spässen zwischen den Übungseinheiten nicht. Der Leitsatz beim Proben ist ein altes lateinisches Sprichwort: «Repetitio est mater studiorum» – Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Jedes Stück wird mindestens zwei Mal gespielt, um die richtige Version zu festigen, erklärt mir Hugo, während ich den begeisterten Musikern beim Proben in der Militärbaracke zuhören darf.

Wäre das Coronavirus nicht über das Wallis hergefallen, hätte «New Band Project» am 27. März das Pu­blikum im Steger Restaurant Mineur auf eine musikalische Reise in die Jahre des Umbruchs mitnehmen wollen. Nun muss vorerst mit dem Üben in den eigenen vier Wänden vorliebgenommen werden. Das nächste Konzert kommt jedoch bestimmt. fge

«Wir wollen unterhalten, aber nicht mit der allgegenwärtigen Tanzmusik, sondern mit Songs, die uns und anderen Musikliebhabern gefallen» Dominic Hugo, Sänger

20. März 2020, 03:00

Artikel teilen