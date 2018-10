Die Frage um die Taktik

Alban Albrecht

Es läuft die 63. Minute im Stade de Suisse. Ayoub Abdellaoui kann allein auf Marco Wölfli ziehen, bringt den Ball aber nicht am YB-Goalie vorbei. Es wäre das 0:3 gewesen und vermutlich die Entscheidung in dieser verrückten Partie. Es war aber auch die dritte Sittener Chance gewesen, die beiden ersten hatten sie genützt – was für eine Effizienz.

Damit kippte die Partie, es schien, als sei auf Sittener Seite alles Glück verbraucht. 7:0 Eckbälle, 57 Prozent Ballbesitz, eine grosse Zahl vergebener Torchancen, Jean-Pierre Nsamé hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff gar einen Penalty verschossen: YB war in allen Belangen überlegen, aber Sitten führte 2:0 und die Zuschauer rieben sich immer wieder verwundert die Augen.

Nur eine Minute nach der verpassten Chance von Abdellaoui traf Guillaume Hoarau per Kopf zum 1:2 und leitete damit den späten Umschwung ein. Es brauchte freilich in der Schlussphase zwei Eckbälle, damit die Berner die Partie tatsächlich noch drehen konnten.

Der Druck von YB

wurde immer grösser

Es war nicht die Frage, ob der YB-Sieg verdient war. Natürlich war er es. YB hatte nie nachgelassen, hatte einen unglaublichen Druck aufgebaut, hatte mit Sulejmani und Hoarau zwei Spieler einwechseln können, die zusätzliche Euphorie und Mentalität ins Spiel brachten und es hatte sich Chance über Chance herausgespielt. Trotzdem war es für die Sittener aber natürlich extrem bitter, auf diese Weise zu verlieren. «Wir haben so viel investiert, wir waren extrem nahe dran, die Enttäuschung ist riesig», so Freddy Mveng.

Im Mittelpunkt der Diskussionen stand die Frage, ob die Aufstellung der Sittener zu defensiv gewesen sei. Seit Murat Yakin in Sitten Trainer ist, weht ihm in den Deutschschweizer Medien eine eisiger Wind entgegen. Aus dem «Taktikfuchs» vergangener Tage wird nun der «diplomierte Maurermeister». Yakin reagierte auf diesbezügliche Fragen auf alle Fälle souverän, aber ziemlich konsterniert. «Wir haben 2:0 geführt, ich weiss nicht, warum wir noch offensiver hätten spielen sollen. Was habt ihr erwartet? Dass wir den Leader hier aus dem Stadion fegen?», fragte der Sitten-Trainer rhetorisch zurück.

In der Tat begann Yakin mit Jared Khasa als einzigem Stürmer, die restlichen zehn Spieler waren auf dem Papier eher defensiv ausgerichtet. Der Plan ging lange Zeit auf. Vor allem, weil die Sittener eine schier unglaubliche Effizienz an den Tag legten. Trotz der Niederlage scheint langsam die Handschrift von Murat Yakin erkennbar zu sein. Das ist definitiv kein Spektakel-Fussball, auch Diven und schmollende Stars haben da keinen Platz, stattdessen Kampf und solidarischer Einsatz. Lange genug ist bemängelt worden, der FC Sitten sei eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft, mit guten Einzelspielern, aber es fehle die mannschaftliche Geschlossenheit. Da scheint Murat Yakin anzusetzen. Das geht im Moment auf Kosten der spielerischen Klasse. Nicht zuletzt auch wegen der vielen Verletzungen. Die Frage sei erlaubt: Ist mit diesem Team im Moment überhaupt mehr möglich?

Yakin: «Wir sind sicher

an Grenzen gekommen»

Auch Murat Yakin war mit der Leistung der zweiten Halbzeit natürlich nicht zufrieden. Er bemängelte, dass es seinem Team nach der Pause nicht mehr gelungen sei, den Ball zu kontrollieren. «Wir hatten zu viele leichte Ballverluste im Spielaufbau, deshalb kamen wir mehr und mehr unter Druck», so Yakin. «Gegen ein YB kannst du ein 2:0 nicht verwalten, da wirst du irgendwann bestraft, wir haben das Glück zu stark strapaziert», so der Sittener Trainer.

Für Yakin hatte dies allerdings wenig mit der taktischen Ausrichtung zu tun. «Wenn du zwei Gegentore nach Standards bekommst, hat das nichts mit Aufstellung oder Taktik zu tun», hielt Yakin fest. Man habe es nicht geschafft, Ruhe ins Spiel zu bringen. «Wir sind sicher an Grenzen gekommen. Die Mannschaft hat Potenzial, aber wir sind noch so weit und haben noch viel Arbeit vor uns», ist sich der Sittener Trainer bewusst. «Was die Qualität im Kader betrifft, hat man heute schon einen Unterschied gesehen», so Yakin.

Yakin blieb in seinen Ausführungen überaus souverän, was er sagte, tönte nachvollziehbar. Am Schluss wird aber auch er an den Resultaten gemessen. Und da braucht er einen Umschwung. In der Zwischenzeit ist sein Schnitt auf unter einen Punkt pro Spiel gerutscht. Das ist schlechter als unter Maurizio Jacobacci…

29. Oktober 2018

