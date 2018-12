Ball liegt bei der Urversammlung

LEUK-STADT | Der Leuker Gemeinderat befürwortet den Verkauf, die Stiftung St. Josef sagt Ja zum Kauf – doch ob das Altersheim Ringacker den Besitzer wechselt oder nicht, entscheidet die Urversammlung.

Dieser Entscheid fällt am kommenden Donnerstagabend in der Aula des Kinderdorfs St. Antonius. Hier geht ab 19.30 Uhr die Leuker Urversammlung über die Bühne, die auch über das neue Polizeigesetz zu befinden haben wird. Auf der Traktandenliste stehen zudem der Voranschlag für das Jahr 2019 sowie eine Orientierung über die Finanzplanung 2019 bis 2022.

Nur der Eigentümer würde wechseln

Der Preis für die Liegenschaft Ringacker / Klemensheim ist auf 3,5 Millionen Franken (siehe «Walliser Bote» vom 23. November) festgesetzt. «Mit dem Verkauf wird die Gemeindeverwaltung von der Vermietung und den Unterhaltskosten des Altersheims Ringacker / Klemensheim entlastet», bemerkt der Leuker Gemeindepräsident Martin Lötscher. Er weist darauf hin, dass damit die «Weiterführung des Altersheims vor Ort» gewährt wird. Einzig der Eigentümer der Liegenschaft wechsle, «für die Heimbewohner und Angestellten gibt es keine Veränderungen».

Was sich bei einem Besitzerwechsel ebenfalls nicht ändern würde – die Einbettung des Ringackers in die Gemeinde Leuk. «Wir tragen in der Region Leuk – als grösster Arbeitgeber zwischen Visp und Salgesch – auch eine volkswirtschaftliche Verantwortung», betonte Stiftungsratspräsident Thomas Gsponer vor gut drei Wochen und fand: «Mit dem Kauf dieses Hauses lassen sich diverse Synergien ermöglichen.»

Investitionen in Bildung und Verkehr

In Sachen Voranschlag 2019 rechnet Leuk mit einem Ertrag von 17,56 Millionen und einem Aufwand von 14,43 Millionen Franken, was zu einer Selbstfinanzierungsmarge von 3,12 Millionen Franken führt. Nach Abschreibungen bleibt ein Ertragsüberschuss in der Höhe von 621 198 Franken.

Für 2019 sind Nettoinvestitionen von 3,69 Millionen Franken vorgesehen. Investiert wird vor allem in die Bereiche Bildung (1,5 Millionen) und Verkehr (1,2 Millionen), in die Sanierung und Erweiterung der Primarschulanlage in Susten, Steinschlagverbauungen in Leuk-Stadt, den Kreisel bei der Rottenbrücke in Susten sowie den Unterhalt der Gemeindestrassen. Trinkwasserversorgung und Abwasserleitungen sind dabei die grössten Brocken. Da die Selbstfinanzierungsmarge (3,12 Millionen) nicht ausreicht, verschuldet sich die Gemeinde im kommenden Jahr um 566 000 Franken.

Die Gemeinde wird zwischen 2019 und 2022 brutto rund 25 Millionen Franken – vor allem im Bereich Bildung – investieren. Die Pro-Kopf-Verschuldung von 2619 Franken (Stand 31. 12. 2017) wird für Ende 2019 mit 2646 Franken angegeben und dürfte bis Ende der Planungsperiode 2019–2022 auf 4144 Franken ansteigen. «Dies ist in Anbetracht des grossen Investitionsvolumens der kommenden Jahre eine angemessene Verschuldung», heisst es.blo

11. Dezember 2018, 02:00

Artikel teilen