C-Doppelvertretung: Handicap oder Glücksfall?

Visp | Der Ständerats wahlkampf biegt auf die Zielgerade ein. Am Donnerstagabend kreuzten Rieder, Reynard, Nantermod und Kreuzer die rhetorischen Klingen. Sie waren gewetzt.

Armin Bregy

Mathias Reynard (SP) und Philippe Nantermod (FDP) könnten politisch unterschiedlicher nicht sein: hier der zuweilen am linken Rand politisierende SP-Nationalrat aus Savièse, dort der bisweilen ultra-liberal agierende FDP-Vizepräsident aus Troistorrents. Doch Reynard und Nantermod haben auch Gemeinsamkeiten: Sie gehören zumindest in der Romandie

zu den populärsten Vertretern ihrer Partei. Und sie zeigen sich in Sachen Wahlkampf prag­matisch. Zur Ständeratsdebatte der Mengis Medien reisten sie in einer parteiübergreifenden Fahrgemeinschaft nach Visp. Und vor der Ständeratsdebatte der Mengis Medien zeigten sie sich locker, ein Ballon Weisswein inklusive.

Der Lötschentaler CVP-Ständerat Beat Rieder referierte bereits vor der Politdiskussion eifrig, als wolle er sich warmreden. Zurückhaltend zeigte sich Michael Kreuzer, Ständeratskandidat der SVP. Erst auf dem Podium sollte er an Präsenz gewinnen.

Nebenschauplätze des Wahlkampfes. Nicht mehr, nicht weniger.

Doppelt gemoppelt?

Der amtierende Ständerat

Beat Rieder kann sich seiner Wiederwahl wohl sicher sein. Er hat sich mit seiner kanti-

gen Art in Bundesbern durchgesetzt, wird respektiert, kann Erfolge vorweisen – und steht bei der Mengis-Wahlumfrage einsam an der Spitze. Trotz-

dem lancierte Philippe Nan­termod vor zwei Wochen in

der Un­terwalliser Tageszeitung «Le Nouvelliste» einen ­Angriff auf den Oberwalli-

ser Sitz. Der FDP-Ständerats­kan­didat sprach von der Über­heblichkeit der C-Familie,

bei einem Wähleranteil von

35 Prozent 100 Prozent der Ständeratsmandate zu beanspruchen. Er kämpfe denn auch nicht gegen Beat Rieder, so Nantermod, sondern gegen die Arroganz der CVP.

«Und wenn die CVP in diesem Kampf einen Sitz verliert, wird es derjenige aus dem Oberwallis sein, da das Oberwallis nur noch einen Be­völ­kerungsanteil von rund 25 Prozent hat», so der 35-jährige Anwalt und Notar. Zudem sei es effizienter, wenn zwei Fraktionen im Ständerat vertreten seien, weil so Mehrheiten eher möglich sind. «Die CVP kann alleine keine Mehrheiten erreichen. Sie braucht Partner. Wie die FDP», argumentierte der Unterwalliser.

«Umfrage? Interessiert mich nicht!»

Rieder dementierte vehement: «Nantermod wäre im Ständerat in seiner Fraktion total isoliert, weil die FDP keine Affinität zu den Berggebieten hat. Bei den Liberalen geben die grossen Zentren den Takt an. Nicht die Randregionen.»

Michael Kreuzer steht bei der am 20. September publizierten Wahlumfrage trotz aufwendiger Wahlkampagne auf dem vorletzten Platz. Zwar vor Jacqueline Lavanchy von der linken Vereinigung «Graines de Futur», aber hinter der Grünen Brigitte Wolf. Eine Umfrage, die Kreuzer nicht sonderlich interessiert.

Der Feminist, der Maret im Weg steht

«Entscheidend ist der 20. Ok­tober, nicht eine Wahlprognose im Vorfeld», so der Visper Gemeinderat, der mit Blick auf den zweiten Wahlgang ausführte, dass alles offen sei. «Es kommt darauf an, wie sich der weitere Wahlkampf entwickelt. Marianne Maret und Beat Rieder stehen ja politisch re­lativ weit auseinander – etwa beim Rahmenabkommen. Das sind Faktoren, die wir berücksichtigen müssen, wenn es darum geht, eine Strategie für den zweiten Wahlgang zu definieren.» Klar äusserte sich bezüglich zweitem Wahlgang Nantermod: Er schliesst Allianzen mit anderen Parteien aus. Ohne Wenn und Aber.

Mathias Reynard bezeichnet sich als Frauenförderer, gar als Feminist. Dass ausgerechnet der smarte Saviésan der ersten Walliser Frau im Ständerat im Weg stehen könnte, scheint zumindest auf den ersten Blick widersprüchlich – nicht so für Reynard. «Ich kandidiere auf der Liste zusammen mit Bri­gitte Wolf, einer grünen Frau aus dem Oberwallis. Die Bevölkerung hat die Wahl. Für mich sind Werte, Erfahrung und Kompetenzen entscheidend.»

Erfolgreiche Zermatter Unternehmer

Schafft CVP-Ständeratskandidatin Marianne Maret die Wahl nicht, wäre die Walliser Ver­tretung im Bundesparlament ab der kommenden Legislatur eine reine Männer-Delegation. Das wäre schlecht, gab auch Reynard zu, aber es seien doch in der Regel die Sozialdemokraten, die immer wieder Kandidatinnen portierten und unterstützten. Ausser sie kommt aus einer anderen Partei, könnte man anfügen.

Rieder, bereits im Walliser ­Parlament Verfechter touristischer Anliegen, will diese Rolle auch in Bundesbern einnehmen. Doch es harzt. Rieder hatte während des Wahlkampfs vor vier Jahren versprochen, sich für einen nationalen touristischen Infrastrukturfonds starkzumachen. Ein schwieriges Unterfangen, wie er gestern zugab. In Bundesbern fehle die Lobby für den Tourismus, ar­gumentierte der CVP-Ständerat, sowie das Bewusstsein für die Wichtigkeit des touristischen Sektors. Er habe aber Vorarbeit geleistet und werde nun Allianzen suchen, um diesen Infrastrukturfonds voranzutreiben. «Im Ausland werden Hunderte Millionen in die In­frastruktur investiert. Wollen wir mithalten, müssen wir mitziehen», so Rieders Fazit, das auch von Reynard geteilt wurde. «Wichtig sind dabei auch Investitionen in den öffentlichen Verkehr», ergänzte der SP-Nationalrat.

Staatliche Finanzspritzen als Rezept gegen den serbelnden Tourismus – eine Massnahme, die von FDP und SVP skeptisch beurteilt wurde. Vielmehr brauche es mehr Luft für die Unternehmen. «Weniger Steuern, weniger Gebühren, weniger Abgaben. Das ist das Beste, was wir für die Wirtschaft tun können», sagte Kreuzer. Es könne nicht die Lösung sein, dass man in ein System, das überreguliert sei, fortlaufend mehr Geld hineinpumpe. Und Nantermod meinte: «Zermatt ist nicht wegen der Gelder aus Bundesbern erfolgreich. Sondern weil dort gute Unternehmer arbeiten.»

Fazit der Debatte

Rieder, Reynard, Nantermod und Kreuzer debattierten am Donnerstagabend pointiert, aber fair. Die drei amtierenden Bundesparlamentarier zeigten sich dossiersicher, Gemeinderat Kreuzer votierte ruhig und überlegt.

05. Oktober 2019, 02:00

