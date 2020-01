«Dieses Alarmsignal sollten die Walliser ernst nehmen»

Wallis / Zürich | Walliser Gemeinden verlieren an Autonomie. Dies zeigt das nationale Gemeindemonitoring, das von Professor Reto Steiner geleitet wird. Seine Erklärungen.

Reto Steiner, wie geht es den Gemeinden in den Schweiz?

«Das schweizerische Gemeindemonitoring zeigt, dass es den Gemeinden in der Schweiz, aber auch im Wallis gut geht. Im Wallis ist die Autonomie der Gemeinden nach wie vor intakt. Sie hat aber in den letzten Jahren abgenommen. Dieses Alarmsignal sollte man ernst nehmen.»

Wieso nimmt die ­Gemeindeautonomie ab?

«Wir stellen fest, dass Aufgaben vermehrt an die Kantone übertragen werden. Und wir stellen fest, dass Kantone Rahmengesetzgebungen erlassen und die Gemeinden so zu Vollzugsorganen degradiert werden. Oft orientiert sich die Politik dabei an schwachen Gemeinden. Wenn diese ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen können, werden diese an eine höhere Stufe delegiert. In der Politik herrscht zudem vielfach die Meinung vor, dass alle Bürgerinnen und Bürger dieselben Leistungen erhalten sollten. Die Kantone müssen dann ­dieses Gleichheitsprinzip umsetzen, was wiederum an der Autonomie der Gemeinden ritzt.»

Ist es für die Bürgerinnen und Bürger überhaupt wichtig, ob eine Gemeinde autonom agieren kann? Entscheidend ist doch, dass die Dienstleistungen qualitativ gut sind.

«Unsere Studien zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger primär wollen, dass die Gemeindeexekutiven ihre Anliegen ernst nehmen und die erwarteten Leistungen erfüllt werden. Die Autonomie ist also kein Selbstzweck: Wenn eine Gemeinde autonom ist, hat

sie die Möglichkeit, auf die ­Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger einzugehen und Leistungen so anzubieten, wie es für die Gemeinden passend ist. Darum ist Gemeindeautonomie wichtig.»

Die Politik müsste sich also für möglichst autonome Gemeinden einsetzen. Dabei ist derzeit eher das Gegenteil der Fall.

«Wir müssen differenzieren. Es wäre fatal zu sagen, Hauptsache eine hohe Gemeindeautonomie, und alles kommt gut. Bei jeder Aufgabe muss man sich die Frage stellen, welche Staatsebene am besten geeignet ist. Wenn möglich sollte dies die Gemeinde sein, weil die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern ein Vorteil ist und die Bevölkerung am besten mitreden kann, wenn es um Umfang und Finanzierung von Leistungen geht.»

Sie kritisieren immer wieder die interkommunale Zusammenarbeit.

«Interkommunale Zusammenarbeit ist durchaus etwas sehr Wichtiges. In den letzten ­Jahren haben insbesondere Walliser Gemeinden diese stark ­ausgebaut. Heikel wird es, wenn eine Gemeinde die meisten Aufgaben interkommunal erbringt und dadurch nicht mehr eigenständig entschei-

den kann. Werden viele Auf­gaben interkommunal geregelt, macht eine Gemeinde­fusion Sinn. Es gibt im Oberwallis einige Regionen, wo eine Fusion angebracht wäre, weil so eine starke autonome Gemeinde entstehen würde. Zum Beispiel im Saastal.»

Das Oberwallis zählt bei rund 85 000 Einwohnern über 60 Gemeinden. Das ist absurd.

«Im Oberwallis gibt es tat­sächlich sehr viele kleine Gemeinden – was jedoch nicht unbedingt schlecht sein muss. Eine Gemeinde sollte so gross sein, dass sie ihre Aufgaben ­erfüllen kann. Die Rechnung ist einfach: Ergibt eins plus

eins mehr als zwei, sollte

man fusionieren. Ansonsten nicht.»

Derzeit gibt es in der Schweiz 2202 Gemeinden, das sind 700 weniger als vor 20 Jahren. Wie weiter?

«Diese Entwicklung wird weitergehen – was indes nicht heisst, dass die Gemeinden ­geschwächt werden. Wir werden in 20 Jahren zwar weniger, dafür grössere und leistungsfähigere Gemeinden haben. Dies könnte eine Chance für das Wallis sein. Ich bin je-

doch dezidiert gegen Zwangsfusionen. Es braucht Kopf und Herz, damit Fusionen gelingen können.»

Kommentar

Das Oberwallis zählt 63 Gemeinden. Das Unterwallis bald nur noch 60. Eine absurde Situation. Wohnen doch im welschen Kantonsteil 260 000 Einwohner, östlich der Raspille 85 000. Zahlen, die zeigen: Die Fusionsbereitschaft der Gemeinden hält sich im Oberwallis in engen Grenzen. Gleichzeitig wird gerne geklagt, dass der politische Einfluss des Oberwallis auf Kantonsebene schwindet. Eine paradoxe Situation.

Gemeinden sind das Fundament des Föderalismus. Je stärker die Gemeinden sind, desto stärker der Föderalismus. Daher sollte die Gesellschaft Interesse haben an starken Gemeinden. Nur sie können gegensteuern, wenn Bund oder Kanton mit Gesetzen und Auflagen die Autonomie der Gemeinden in die Schranken weisen wollen.

Gemeinden sind stark, wenn sie gestalten und nicht nur verwalten, wenn sie Spielraum haben für Strategien. Grenzen bremsen diese Prozesse.

Das Oberwallis braucht endlich mehr Dynamik, wenn es um Gemeindefusionen geht. Die Verantwortlichen sollten die Fusionsdiskussionen lancieren – und sich nicht hinter der Bevölkerung abwartend verstecken. Dies gilt insbesondere für den zuständigen Staatsrat Frédéric Favre. Armin Bregy

Autonomie: Mythos oder Realität?

Das Netzwerk der Oberwalliser Berggemeinden hat am Montag in der St. Jodern Kellerei Visperterminen zum Politik-Apéro geladen. Reto Steiner, Direktor der ZHAW School of Management and Law, diskutierte mit Staatsrat Frédéric Favre, Marianne Müller, Gemeindepräsidentin Inden, Verfassungsrätin Monika Holzegger, Christine Clausen, Gemeindepräsidentin Ernen, sowie CVPO-Fraktionschef Aron Pfammatter über die schwindende Autonomie der Gemeinden. «Gemeindeautonomie ist wichtig», sagte Pfammatter. «Hat eine Gemeinde keinen Handlungsspielraum, wird es problematisch, etwa wenn es um die Besetzung von politischen Ämtern geht. Daher sollte sich die Politik gegen Einschnitte bei der Gemeindeautonomie wehren.» Christine Clausens Fazit: «Fusionen sind keine Lösung, weil Bürgernähe verloren geht.»

