Verkehrspolitischer Sprengstoff

Wallis / Bern | Das Munitions lager Mitholz wird in den kommenden Jahren wohl geräumt. Das Wallis könnte den Anschluss verlieren.

Armin Bregy

Im Zweiten Weltkrieg wurde in Mitholz ein unterirdisches militärisches Munitionslager gebaut. 1947 kam es darin zu Explosionen. Neun Menschen starben. Explodiert war indes nur

ein Teil der eingelagerten Munition. Schätzungsweise 3500 Tonnen Munition liegen immer noch im Schutt des Stollens. Gutachten halten fest, dass das Risiko für die Bevölkerung «nicht akzeptabel» ist. Auch die Verkehrsverbindung ins Wallis ist gefährdet. Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) schreibt: «Es hat sich gezeigt, dass die Sprengstoffe in der untersuchten Munition noch voll sprengfähig sind und die Explosionsübertragung von einem Munitionsstück auf ein danebenliegendes mindestens teilweise erfolgen kann.» Ein explosives Gemisch. Mit verkehrspo­litischer Sprengkraft.

Notumfahrung

nur für lokalen Verkehr

Daher hat SVP-Nationalrat Franz Ruppen im Juni 2019 mittels Interpellation interveniert. In der Stellungnahme geht der Bundesrat davon aus, dass bei der Räumung «die Verkehrsverbindungen einige Wochen unterbrochen bzw. je nach getroffenen Schutzmassnahmen während der Arbeiten über eine längere Zeit gesperrt werden».

Die bundesrätliche Antwort auf die Interpellation sorgte für aufge­regte Debatten dies- und jenseits des Lötschbergs. Und weitere politische Vorstösse. Ruppen, CVP-Ständerat Beat Rieder sowie weitere Parlamentarier fordern von der Landesregierung, die Strassenverbindung von Frutigen nach Kandersteg mit der heutigen

Kapazität dauerhaft sicherzustellen. «Dies insbesondere für den Fall eines Spontanereignisses beim Munitionslager Mitholz und während der Räumungsarbeiten der alten Munition. Dazu ist so rasch als möglich eine zweispurige neue Strasse zur Um­fahrung des Gefahrengebiets zu er­stellen», so die Motionäre in ihrem Vorstoss. Er stiess beim Bundesrat auf wenig Gehör.

Die Krux

Zwar sagt die Regierung, dass sie sich des Stellenwerts der Verkehrsverbindung im Kandertal und ins Wallis bewusst sei. Das VBS habe hierzu eine breit abgestützte Arbeitsgruppe eingesetzt, die Massnahmen erarbeite. Und ein zentrales Element sei dabei die Sicherheit für Strasse und Schiene, so der Bundesrat, längere Unterbrüche der Strassenverbindung wolle man möglichst ausschliessen. «Zudem plant der Kanton Bern eine Notumfahrung, welche im Ereignisfall den Zugang nach Kandersteg und die Ver­bindung ins Wallis gewährleisten würde. Der Bundesrat erachtet es ­daher nicht als notwendig, unverzüglich eine doppelspurige Ersatzstrasse zu realisieren.» Die Regierung em­pfiehlt Ruppens und Rieders Motion zur Ablehnung. Die Krux: Die Notumfahrung ist nur für den regionalen und nicht für den Transitverkehr ­bestimmt.

Am vergangenen Freitag wurde

an der Kandergrunder Gemeinde­versammlung über mögliche Folgen der Mitholz-Räumung debattiert. Und über eben diese Notumfahrung abgestimmt. Der Antrag wurde genehmigt. Dabei wurde klar kommuniziert, dass die Notumfahrung nur für den lokalen Verkehr von und nach Kandersteg ausgelegt sei. «Der Transitverkehr muss im Ereignisfall grossräumig umgeleitet werden», schreibt die Gemeinde. Auf der Strecke könnte das Wallis bleiben.

Katastrophe für Kanton

Am Donnerstag wird Ständerat Rieder seine Motion für eine zweispurige Verbindung nach Kandersteg in der kleine Kammer verteidigen. Rieder sagt: «Niemand kann ausschliessen, dass bei einer Räumung Sicherheitsrisiken entstehen.» Für den Fall, dass die bisherige Strasse aus Sicherheitsgründen gesperrt werden müsse, brauche es die neue Verbindung nach Kandersteg. Ansonsten drohe der Verkehrskollaps auf der Lötschberg-Achse. Rieder führt ein weiteres Argument ins Feld: «Die Räumung des Munitionsdepots kostet Hunderte Millionen Franken. Da fällt eine zweispurige Strasse über wenige Kilometer nicht ins Gewicht. Insbesondere in Anbetracht der ­wirtschaftlichen Folgen für das Wallis und das Kandertal müsste der Autoverlad während längerer Zeit gesperrt ­werden.»

Das VBS sagt dazu: «Die Auswirkungen auf Strasse, Autoverlad und Zugsverkehr hängen von der jeweiligen Variante ab und werden bis im Sommer 2020 vertieft geklärt. Es ist unser Ziel, die Sicherheit der Verkehrsverbindungen nach Kandersteg und ins Wallis möglichst ohne ­Einschränkungen zu gewährleisten.»

bra

04. Dezember 2019, 02:00

