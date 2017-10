"Das hat ihm geholfen"

Morgen Samstag steht der 18-jährige Natischer Nico Hischier mit New Jersey erstmals in der NHL im Einsatz. Sein Manager Allain Roy über die Voraussetzungen, "das Jahr in Kanadas Junioren-Liga hat ihm geholfen".

Die Meisterschaft und die Vorbereitung, in der Hischier in jedem der vier Testspiele traf, seien zwei Paar Schuhe. Trotzdem ist Allain Roy eher zuversichtlich. "Er wirkt auf dem Eis nie hektisch, er agierte bisher ruhig und souverän. Nico ist Nico geblieben. Das macht seine Stärke aus und ist die Basis dafür". Ein gesunder Respekt habe seinem Schützling zudem geholfen, im Team Fuss zu fassen. "Ich spürte ihn am Anfang ein bisschen nervös, er stand teils mit den besten Spielern der Welt auf dem Eis. Diese Nervosität ist jetzt weg, er schaut in seinem Spiel auf die Details".

Das gesamte Interview des Managers von Nico Hischier heute im "Walliser Bote".

rlr

06. Oktober 2017, 09:00

Artikel teilen