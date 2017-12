Visp-Eyholz im Windschatten des Spitzentrios

Vor Weihnachten wurden im Eiltempo 2 Runden der LGMM (Luftgewehr-Mannschaftsmeisterschaft) absolviert. Die Bilanz nach fünf der sieben Fernduell-Runden hat sich aus Walliser Sicht nicht verbessert.

Briglina I und Orsières warten immer noch auf den ersten Sieg und bei Visp-Eyholz kam nach dem Sieg in der 4. Runde eine Niederlage in Runde 5 dazu. In dieser sehr kompakten Gruppe gibt es ein Spitzentrio mit je 8 Punkten, gefolgt von Visp-Eyholz und Münsingen mit 6 Punkten.

Im ganzen Kanton Wallis machen nur gerade fünf Oktette an der LGMM mit; dabei sollten gerade die Kurzdistanzen die Zukunft des Schiesssports prägen. Ein Lichtblick gibt es trotzdem, die Zahl der Walliser Nachwuchsschützen ist mehr als doppelt so hoch als die der Eliteschützen, wobei manche Junioren schon bei den «Grossen» mitmachen.

Carole-Livia Troger und Alexandra Lengen konstant sehr gut

In der NLA verlor das Team von Carole-Livia Troger (Thörishaus) zweimal relativ knapp und liegt auf Rang 5. Carole verbuchte in der 4. Runde sichere 194 und in der 5. Runde 193 Punkte. Bulle in der NLB kämpft auch nach der 5. Niederlage in Folge gegen den drohenden Abstieg. Auf Alexandra Lengens Standblättern waren stolze 194 (4. Runde) und gar 196 (5. Runde) zu sehen.

Auflageschiessen 10 M im Aufwind

Schon besser sah es bei der Gruppen-Meisterschaft Auflage (ab 55 J.) aus. Dieser aus Deutschland stammende Trend, der vor allem ältere Luftpistolen- und Luftgewehrschützen wieder motivieren soll, fasst trotz vieler Vorurteile langsam Fuss. Auch Trios aus dem Wallis machen mit viel Einsatz mit und ihre Resultate (3 Schützen schiessen je 30 Schuss) liessen sich sehen.

Wie alles Neue, dem skeptisch und misstrauisch begegnet wird, braucht auch das «Auflageschiessen» (Auflage des Sportgerätes auf wenigen Quadratmillimetern) seine Zeit. Der Riesenerfolg an reaktivierten Schützen in Deutschland gibt dem Auflageschiessen jedoch mehr als Recht.

