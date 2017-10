Visper Lions geben Gas

Am Wochenende standen gleich drei Teams des UHC Visper Lions auf dem Feld. Die Bilanz für die Lonza-Städter ist dabei erfreulich.

Damen 1. Liga

Beim ersten Heimspiel der noch neuen Saison empfingen die Visper Damen das Team UHC Lok Reinach. Eine hart umkämpfte Partie ging schlussendlich bis in die Verlängerung, in welcher Reinach das spielentscheidende 4:5 erzielte.

U21 holt Sieg bei Saisonstart

Am letzten Wochenende startete das U21 Juniorenteam des UHC Visper Lions mit einer Doppelrunde in die Meisterschaft 2017 - 2018. Am Samstag landeten die Lions in Wimmis einen 8:11 Sieg gegen UHC Meiersmaad-Schwanden, ehe man sich dann am Sonntag in der heimischen BFO Sporthalle in Visp nach Verlängerung gegen UHC Lok Reinach mit 7:6 durchsetzte.

Junioren C II

Das zweite Junioren C Team der Visper Lions durfte am vergangenen Samstag vor heimischem Publikum in die neue Saison starten. Mit zwei hohen Siegen ist auch diesem Team der Saisonauftakt eindrücklich geglückt. Gegen St-Maurice Pécaporés gewannen sie klar mit 15:2 und gegen UF Sierre Région ebenfalls deutlich mit 11:4.

pd/noa

02. Oktober 2017, 15:25

