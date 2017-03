Weltrekordversuch gestartet

Skibob / Snowbike | Weitere Weltmeistertitel in Grächen vergeben

Heute ist an der Snowbike-WM in Grächen der Slalom aller Klassen auf dem Furggenhang durchgeführt worden – und der gesetzte Kurs verlangt den Athleten einiges ab.

Artikel zum Thema Schweizer Weltmeister gekürt

Bei den Elite Herren behauptete sich erneut der Tscheche Pavel Cihacek und holte sich damit den Titel als Weltmeister 2017 auch im Slalom mit einem erneut deutlichen Vorsprung von 1.26 Sekunden. Der zweite Platz erkämpft sich der Österreicher Gerhard jun. Hauer vor seinem Teamkollegen Martin Gutjahr, ebenfalls aus Österreich, welcher den dritten Platz für sich entscheiden konnte.

Bei den Elite Damen holte sich die Deutsche Silvia Steininger den Weltmeistertitel 2017 im Slalom. Die gestrige Weltmeisterin im Super-G, Claudia Hartl, erkämpfte sich den zweiten Platz, gefolgt von der der Tschechin Stanislava Preclikova auf dem dritten Platz.

Der Schweizer Felix Breitenmoser konnte auch im Slalom in der Klasse Herren A3 den Weltmeistertitel holen.

Ebenfalls startete am Freitag um 16.00 Uhr der einmalige 24-Stunden-Charity-Snowbike-Event mit Weltrekordversuch. Das Ziel ist es, während 24 stunden möglichst viele Fahrten mit dem Snowbike zu generieren. Pro Fahrt spendet das OK einen Franken an das Kinderdorf Leuk. Der Weltrekordversuch wird mit zwölf Fahrern gestartet.

pd/map

24. März 2017, 16:04

Artikel teilen