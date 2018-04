Ausschaffungsentscheid von Familie Samuel Luamba suspendiert

Die Familie Samuel Luamba lebt seit fünf Jahren in Turtmann. Foto: zvg

Die Petition der Elterngruppe Turtmann «Nein zur Ausschaffung von Familie Samuel Luamba» zeigt Wirkung. Die Ausschaffung der Familie wird vorläufig suspendiert.

Für den 20-jährigen Socrates Samuel Luamba ist ein Härtefallgesuch beim Kanton eingereicht worden. Er lebt seit fünf Jahren in Turtmann, ist gut integriert und hatte bereits eine Lehrstelle als Maler in Aussicht, bevor ihm die Papiere zwecks Ausschaffung genommen wurden. Jetzt wurde der Ausschaffungsentscheid von Socrates Samuel Luamba bis zum Entscheid des Härtefallgesuchs suspendiert.

Die Mädchen Nazare und Rebeca besuchen die 2. und die 3. Primarklasse in Turtmann, haben ihre Freunde im Dorf und sind ebenfalls gut integriert. Weil sie einen negativen Asylentscheid haben, sollten die beiden zusammen mit Bruder Socrates und Mutter Veronica Samuel bereits im März nach Angola ausgeschafft werden. Wegen eines medizinischen Zwischenfalls konnte die Ausschaffung jedoch nicht durchgeführt werden.

Die Familie ist im Februar 2012 ins Wallis gekommen und lebt seit fünf Jahren in Turtmann. Nach über sechs Jahren dürften gut integrierte Schulkinder nicht einfach ausgeschafft werden, so die Elterngruppe Turtmann. Der Anwalt der Familie will eine Wiedererwägung des Härtefallgesuchs einreichen.

Über 450 Personen haben in der Zwischenzeit die Petition «Nein zur Ausschaffung von Familie Samuel Luamba» unterzeichnet. Wegen Dringlichkeit wurde die Petition bereits beim Staatsrat eingereicht. Der Staatsrat wird dazu aufgefordert, sich bei allen zuständigen Bundes- und Kantonsbehörden dafür einzusetzen, dass Familie Samuel Luamba in Turtmann bleiben darf. Dies auch deshalb, weil einzelne Familienmitglieder ein Bleiberecht haben und eine allfällige Ausschaffung die Familie auseinanderreissen würde. Die Unterschriftensammlung läuft noch. Alle unterzeichneten Petitionsbögen werden dem Staatsrat Ende April nachgereicht.

