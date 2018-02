Bahnhof Ausserberg wird für 5 Millionen erneuert

Um den Bahnhof in Ausserberg entlang der Lötschberg-Südrampe zu modernisieren, investiert die BLS rund 5 Millionen Franken. Die Pläne werden demnächst öffentlich aufgelegt.

Da die 1965 gebauten Perronanlagen im Bahnhof Ausserberg nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen, investiert die BLS rund 5 Millionen Franken in neue Perrons, welche ferner weitgehend hindernisfrei gestaltet werden sollen.

Damit die Bahnkunden ebenerdig ein- und aussteigen können, werden die Perrons erhöht und gleichzeitig auf 220 Meter verlängert. Dazu gehören ebenfalls taktile Linien am Boden sowie Infowände mit SOS-Rufsäule. Zudem soll die ehemalige Schaltstation aus der Gründerzeit der Bahn saniert und zum Warteraum umgebaut werden. Das Bahnhofsgebäude wurde bereits vor zwei Jahren saniert und dient als Stützpunkt für den Streckenunterhalt im Oberwallis.

Wie die BLS in einer Mitteilung festhält, wären Rampen oder Liftanlagen nötig, wolle man die äusseren Perrons für Gehbehinderte zugänglich machen. Dies sei aufgrund des bergigen Geländes und der knappen Platzverhältnisse nur mit Mehrkosten von 2,5 Millionen Franken realisierbar gewesen, so die BLS in einem Communiqué weiter. Die Prüfung habe ergeben, dass dies unverhältnismässig wäre, insbesondere weil eine Alternativerschliessung existiert.

Die Projektpläne für die Bahnhofsmodernisierung wurden beim Bundesamt für Verkehr eingereicht und seien demnächst öffentlich in der Gemeinde Ausserberg aufgelegt. Die BLS plant, anfangs 2019 mit den Bauarbeiten, welche rund ein Jahr andauern werden, zu beginnen.

pd / pan

01. Februar 2018, 11:16

Artikel teilen