Bergbahnen geben sich alle Mühe

Das Fazit der Walliser Bergbahnen für die bisherige Wintersaison sieht nicht so rosig aus. Seit 2013 haben die Gästezahlen um 6 Prozent abgenommen.

Bereits das zweite Jahr in Folge konnten einzelne Bergbahnunternehmen ihr Gebiet in den Ferienzeiten nicht öffnen. Nach mehr als einem Monat ohne Niederschläge herrscht ein deutlicher Naturschneemangel. Die technische Beschneiung sowie aufwendige Vorbereitungsarbeiten bei den Pisten haben trotzdem Teilöffnungen ermöglicht. Die Bergbahnunternehmen haben nebst der Aufwendigen Pistenpräparation weitere Anstrengungen unternommen, um den Gästen und Touristen zahlreiche Alternativangebote anzubieten.

Die Ergebnisse der Bergbahnunternehmen per 15. Januar hängen stark von Lage und dem Ausrüstungsstand bei der technischen Beschneigung ab.

Insgesamt sind die Gästeeintrittszahlen der ersten Zeitperiode (1. November 2016 - 15. Januar 2017) höher als die Vorjahreszahlen (ca. +5 Prozent), wobei die Vorwinterzahlen als äusserst schwach bezeichnet werden müssen. Im Vergleich zu den durchschnittlichen Zahlen seit 2013 haben die Gästeeintrittszahlen mehr als 6 Prozent abgenommen. Die Ergebnisse per Mitte Januar im Kanton sind also klar nicht zufriedenstellend.

Arthur Clivaz, Präsident der WBB, meint hierzu in einem Schreiben: «Trotz der schwierigen letzten Winterjahre müssen wir positiv nach vorne schauen! Dank unserer geografischen Lage, die einmalige Aussicht und unsere touristische Erfahrung sind wir auf dem Weltskimarkt absolut wettbewerbsfähig. Die Investitionen in die technische Beschneiung sowie in die Anlagen müssen weiter vorangetrieben werden, damit wir unseren Gästen ein hochwertiges Produkt anbieten können.».

19. Januar 2017, 11:44

