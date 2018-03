Schneller, leiser und günstiger

Visionär. Firmenmitgründer Thomas Pfammatter über das Potenzial von Elektroflugzeugen: «Die Möglichkeiten, die sich durch die neue Technik von Elektroantrieben ergeben, werden die Flugzeugformen in Zukunft komplett verändert.» Foto: zvg

«aEro 2» - so heisst das neue Elektroflugzeug, welches das in Visp ansässige Startup «Dufour Aerospace» konstruieren will. Das Modell soll Eigenschaften von Helikoptern und Flugzeugen verbinden. Die ersten Testflüge sind bereits Ende 2020 geplant.

Die Idee: Ein senkrecht startendes Flugzeug, welches in Zukunft etwa die Möglichkeit bieten soll, in lediglich 30 Minuten von Brig-Glis nach Zürich zu fliegen. Und dies zu Fahrzeugkosten wie bei einem Auto. Die Macher von «Dufour Aerospace» rechnen mit Kosten von 70 Rappen pro Kilometer. Vollelektrisch soll das Fluggerät, das Platz für zwei Personen bietet, eine Reichweite von 120 Kilometern erreichen. Optional auch als Hybrid verfügbar soll dieser Wert auf bis zu 800 Kilometer steigen. Dies bei einer maximalen Geschwindigkeit von 320 km/h.

Viel Erfahrung im Bereich Elektroflugzeuge

Hinter dem Projekt stehen Thomas Pfammatter (Unternehmer und Air Zermatt-Pilot), Dominique Steffen (Ingenieur und Gesamtweltcupsieger im Kunstflug der Gleitschirmflieger) sowie Software-Entwicklerin Jasmine Kent. Bereits 2016 sorgten Pfammatter und Steffen mit der Entwicklung eines Elektrokunstflugzeugs für Schlagzeilen.

msu

09. März 2018, 07:00

