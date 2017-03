Es hat gefunkt

Am Mittwoch hat das erste Netzwerktreffen für Kulturvermittlungsprojekte an Schulen stattgefunden. Am Anlass im Zeughaus Kultur Brig kam ein angeregter Austausch zwischen Kulturschaffenden, Lehrpersonen und Schulverantwortlichen zustande.

Kultur Wallis und die Dienststelle für Kultur organisierten zum ersten Mal im Wallis ein Netzwerktreffen rund um Kulturvermittlungsangebote für und in Schulen. An diesem Anlass hatten Lehrpersonen und Kulturschaffende die Gelegenheit, sich über das Programm «Kulturfunken» und weitere Vermittlungsprojekte umfassend zu informieren und sich auszutauschen. Ziel dieser Kulturfunken-Projekte ist es, die Vielfalt der Walliser Kultur und des Kulturerbes Kindern und Jugendlichen näherzubringen.

Angela Werlen, visuelle Künstlerin und Lehrerin an der PH und am Kollegium in Brig, veranschaulichte in einem Impulsreferat die Chancen von kulturellen Schulprojekten. Die Vielfalt der möglichen Angebote wurde klar, als bereits bestehende Projekte für Schulen näher vorgestellt wurden. Edmund Steiner, Präsident Erlebniswelt Roggen, sprach über die Choru-Werkstatt in Erschmatt. Der Musiker Stefan Bregy konnte auf das fahrenden Tonstudio aufmerksam machen und die Teaching Artists, denen David Zehnder, Fotograf, angehört, erzählten über ihre Erfahrungen mit kreativen Workshops.

Nicht zu kurz kam auch die Präsentation des Programms «Kulturfunken» der Dienststelle für Kultur, das kulturelle Projekte an Schulen finanziell unterstützt. Vorgestellt wurde es von Nicole Grieve, Verantwortliche für Kulturvermittlung beim Kanton. Beim abschliessenden Netzwerk-Apéro stand das Gespräch und der fachliche Austausch im Zentrum. Die zahlreichen Teilnehmer gingen danach mit vielen neuen Ideen, Kontakten und Informationen nach Hause.

23. März 2017, 09:36

