Feuer in geparktem Wohnmobil in Les Evouettes

Am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr, hat sich in einem Wohnmobil, das in Les Evouettes parkiert war, ein Brand entfacht. Verletzt wurde dabei niemand.

Eine Drittperson meldete der Einsatzzentrale der Kantonspolizei, dass an der Route de la Praille ein Wohnmobil in Brand geraten ist. Das Feuer weitete sich in der Folge auf einen Personenwagen hinter dem Camper, sowie auf die Fassade des Wohnhauses, aus.

Bei dem Brand entstand ein erheblicher Sachschaden, heisst es im Schreiben der Kapo Wallis. Während den Löscharbeiten musste der Bahnverkehr zwischen Vouvry und Bouveret eingestellt werden. Die Brandursache ist zurzeit noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd/noao

28. März 2018, 11:17

