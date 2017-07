Grosser Rummel um «die Hand Gottes»

Gianluigi Buffon, Paolo Maldini, Alessandro Del Piero, Diego Armando Maradona oder Ronaldo: Grosse Fussballparty «Gianni's Game» am Freitagnachmittag auf der Briger Geschina. Unzählige aktuelle und ehemalige Weltstars schnürten in der Simplonstadt ihre Fussballschuhe.

Der amtierende FIFA-Präsident kehrt zu seinem Stammverein FC Brig-Glis zurück. Und mit ihm Gepäck hat Infantino gleich eine illustre Reihe an nationalen und internationalen Fussballgrössen mitgebracht. Nach der Türöffnung um 16.00 Uhr stand ab 18.30 Uhr «Gianni's Game» im Fokus. Drei Mannschaften traten gegeneinander an: Team Schweiz, Team Italien sowie eine Weltauswahl.

Grosse Aufmerksamkeit schenkten Fussball-Fans Superstar Diego Armando Maradona, der bereits am Freitagmittag im Simplonstädtchen eintraf und sich im Hotel Du Pont einquartierte. Von dort wurde er am späten Nachmittag mit einer Nobelkarrosse zum Sportplatz Geschina chauffiert, wie das Video zeigt.

Autogrammjäger kamen schon vor den Matches auf ihre Kosten. Alessandro Del Piero liess es sich nicht nehmen, ausgiebig Autogramme zu geben. Nicht minder gespannt war man auf das Eintreffen von Juve-Goalie Buffon, wie das Video zeigt. Immerhin stand der italienische National-Keeper erst kürzlich noch im Final der Champions League gegen Real.

Wie von den Organisatoren erst am Freitag angekündigt, traf auch der ehemalige Weltfussballer Ronaldo am späten Nachmittag zum Fussballevent ein. Auf dem Video sind auch die Schweizer Ex-Internationalen Zuberbühler und Gygax zu sehen.

Um 18.30 Uhr war es so weit. Das Team Italien in weiss-blauen Dresses läuft gegen das Team Schweiz in Rot-Weiss in der rappelvollen Geschina auf. Angeführt von FC-Brig-Präsident Rinaldo Arnold, der die Fussball-Gala organisierte.

Im Tor von Team Italien stand natürlich Buffon, der von den Fans lautstark mit «Gigi»-Rufen angefeuert wurde.

Im Penaltyschiessen gegen die Weltauswahl verschiesst Fifa-Chef Infantino einen Elfer. An Buffon gibts kein Vorbeikommen.

Während Superstar Maradona seinen Penalty im Tor von Zuberbühler souverän versenkt. Er wird von der Weltauswahl frenetisch gefeiert.

Idole zum Anfassen

Für Team Schweiz liefen Stéphane Chapuisat, Raphael Wicky oder Ciriaco Sforza auf. Für das italienische Team standen Gianluigi Buffon, Paolo Maldini oder auch Gennaro Gattuso im Einsatz. Und die Weltauswahl bestand aus Fussballgrössen wie David Trezeguet, Clarence Seedorf oder Diego Armando Maradona.

Ob der grossen Dichte an Fussballstars hatten die Zuschauer für ihre Foto- und Autogrammwünsche die Qual der Wahl. Der Organisator FC Brig-Glis verzichtete auf ein Eintrittsgeld und bot stattdessen eine Kollekte für das Atelier Manus an.

Ein exklusives Interview mit FIFA-Präsident Gianni Infantino lesen Sie morgen im «Walliser Boten».

07. Juli 2017

