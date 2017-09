Neuer Raclette-Käse wird an der Foire du Valais vorgestellt

Die Dienststelle für Landwirtschaft hat auf ihrem Gut in Châteauneuf einen weltweit einzigartigen Raclette-Käse bestehend aus drei übereinanderliegenden Schichten aus Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch entwickelt. Der Käse wird der Öffentlichkeit erstmals am 3. Oktober an der Foire du Valais vorgestellt.

Der Gutsbetrieb von Châteauneuf hat sich eine ganz neue Käsesorte, bestehend aus drei übereinanderliegenden Schichten aus Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch, ausgedacht. Er kann zum ersten Mal an der Foire du Valais in Martinach degustiert werden.

Jedes Jahr werden in Châteauneuf Alpkäser sowie Käser für die Hofverarbeitung ausgebildet. Mit diesem neuen Käse können zudem neue Arbeitstechniken und Ausbildungsunterlagen für die dort erteilten Kurse angeboten werden.

Das Credo der drei landwirtschaftlichen Gutsbetriebe des Staates Wallis (Châteauneuf, Grand Brulé und Visp) ist die Schaffung von Mehrwert durch Innovation und Ausbildung. Die strategische Ausrichtung und die Aufträge der Gutsbetriebe werden seit drei Jahren überarbeitet.

pd/map

26. September 2017, 11:39

Artikel teilen