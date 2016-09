Mehrere Mondholz-Zimmer geplant

Wie nachhaltiger Tourismus auch funktionieren kann, demonstriert ein geplantes Umbauprojekt auf der Bettmeralp. Im kommenden Jahr sollen im Hotel Waldhaus vier bis acht Zimmer aus Mondholz entstehen. An Unterstützung scheint es der Hotelierfamilie Berchtold dabei nicht zu mangeln.

Das Hotel und Restaurant Waldhaus auf der Bettmeralp setzt auf Natur pur in seinen Zimmern. Als erster Walliser Hotelbetrieb plant es gleich mehrere seiner Schlafräume nach dem Holz100-Konzept umzubauen. Dabei rückt eine ökologische Bauweise mit massivem Holz in den Mittelpunkt. «Schon länger legen wir grossen Wert auf eine enkeltaugliche Waldhaus-Philosophie und bemühen uns, eine regionale und biologische Küche anzubieten. Nun möchten wir den Gedanken der Nachhaltigkeit auch in unseren Hotelzimmern verankern», erklärt Daniela Berchtold gegenüber 1815.ch.

Nach einem Vortrag zum Thema im Briger Zeughaus im vergangenen Frühjahr war für die Hotelierfamilie Berchtold rasch klar, dass das Holz100-Konzept auch bei den Hotelgästen auf der Bettmeralp Anklang finden wird. Sie sieht in dieser natürlichen Bauweise eine Gelegenheit für das Hotel Waldhaus, die im Betrieb gelebte Naturverbundenheit unmittelbar in den Zimmern für die Besucher spürbar zu machen. Deshalb seien nun ein Umbau und eine Vergrösserung von vier bis acht Zimmern geplant. Ein Grund dafür sei auch, dass «die bestehenden Räume mit ihren 15 Quadratmetern nicht mehr den Qualitätsansprüchen des heutigen Gastes entsprechen».

Vor Neumond geschlagen

Das patentierte Holz100-System wird seit den 90er-Jahren von Erwin Thoma im österreichischen Neukirchen entwickelt. Weil sein Sohn an den Folgen von giftigen Ausdünstungen erkrankte, habe Thoma auf eine natürliche Bauweise mit Holz gesetzt, beschreibt Berchtold die Hintergründe. «Je ursprünglicher das Holz, umso besser die Wirkung auf den Menschen», laute dabei die Devise. Angewendet werden Materialien wie Lehm, Kalk, Isolationen aus Flachs und Schafwolle sowie Mondholz für einzelne Bauelemente oder ganze Häuser. Auf Chemie durch Leime und Holzschutzmittel hingegen wird bewusst verzichtet.

Beim Mondholz handelt es sich um Holz von Bäumen, die dem Mondkalender folgend zumeist zur Weihnachtszeit oder Anfang März bei abnehmendem Mond kurz vor Neumond geschlagen werden. Ihm werden spezielle Eigenschaften wie etwa eine längere Haltbarkeit, eine besondere Härte und eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge nachgesagt. Auch auf der Bettmeralp soll Mondholz von verschiedenen Nadelbäumen eingesetzt werden – in jedem Zimmer eine andere Holzart. Dadurch würden die einzelnen Räume laut Berchtold eine individuelle Wirkung erhalten. Lärchenholz zum Beispiel soll zu einer unbeschwerten Atmung verhelfen, während die Föhre die Lebensfreude steigere.

Auch Privatprojekte im Oberwallis

Nach Fertigstellung wird das Waldhaus das erste Hotel mit Holz100-Zimmern im Wallis sein. Mit dem Umbau wolle sich der Betrieb auch als Nischenprodukt positionieren und «Synergien im Marketing mit der Aletsch Arena als befreiendstem Naturerlebnis der Alpen nutzen». Während es bislang in der Schweiz nur einen Hotelbetrieb in Lauterbrunnen gibt, der ein solches Angebot bereits anbietet, haben gemäss Berchtold in Österreich, Deutschland und Belgien mehrere Hotels grossen Erfolg damit. «Im privaten Bereich wurden im Oberwallis ebenfalls bereits Umbauten in Holz100 realisiert, so zum Beispiel die Alpenapotheke auf der Bettmeralp. Zudem wird in Bitsch ab Oktober ein Haus in dieser Bauweise errichtet.»

«Wenn alles klappt, wollen wir im Frühling 2017 mit dem Umbau starten und die neuen Holz100 Zimmer auf Mitte Sommer in Betrieb nehmen», beschreibt Berchtold das weitere Vorgehen. Dazu muss allerdings noch die Finanzierung gesichert werden. Die neuen Zimmer werden teils durch Beteiligung von Stammgästen und teils durch Crowdfunding finanziert. Über die Plattform wemakeit.com kamen so bereits gegen 40'000 der angepeilten 50'000 Franken zusammen. Im Gegenzug erhalten Unterstützer je nach Betrag unterschiedliche Belohnungen als Gegenleistung, wie verschiedene Gutscheine für eine Übernachtung, für einen Töpferkurs, für eine geführte Wanderung durch den Aletschwald oder eine Teilnahme an einer Mondholz-Ernte.

Sehr grosszügiger Unterstützer

Ein Unterstützer scheint vom Projekt sehr angetan zu sein und hat gleich stolze 30'000 Franken Unterstützung zugesichert. «Es war das erste Mal, dass auf der Plattform eine Belohnung in dieser Höhe gekauft wurde», freut sich Daniela Berchtold. Laut den Betreibern der Plattform ist wemakeit.com immerhin eine der grössten ihrer Art in Europa und hat seit 2012 fast 2'000 Projekte ermöglicht. Als Dank winkt dem spendablen Unterstützer nun die freie Nutzung eines der neuen Zimmer während eines ganzen Jahrs. Nicht zuletzt aufgrund dieser Zusage ist die Betreiberfamilie optimistisch, das Crowdfunding in den drei noch verbleibenden Wochen erfolgreich abschliessen zu können.

19. September 2016

