Mit vereinten Kräften politische Mitte stärken

Wahlanlass der C-Familie in der Briger Simplonhalle (von links): Alex Schwestermann, Beat Rieder, Roberto Schmidt, Christophe Darbellay, Jacques Melly, Gerhard Pfister und Anton Andematten. Foto: zvg

Gut vierhundert Personen aus der Oberwalliser C-Familie folgten am Mittwochabend der gemeinsamen Einladung der CSPO und der CVPO zum Wahlanlass in die Briger Simplonhalle.

CSPO-Fraktionschef Diego Clausen eröffnete den Reigen der Redner. Der Reihe nach sprachen CVPO-Präsident Anton Andenmatten, CVP-Präsident Dr. Gerhard Pfister, die Staatratskandidaten Roberto Schmidt, Jacques Melly und Christophe Darbellay.

Nationalrätin Viola Amherd stellte Darbellay vor, Ständerat Beat Rieder beschwörte die kantonale Einheit der C-Parteien und in seinem Schlusswort betonte CSPO-Präsident Alex Schwestermann, dass der Abend für die grosse C-Familie ein Meilenstein sei. Nur mit vereinten Kräften könne man politische Mandate auf kantonaler und nationaler Ebene halten. So hat sich die C- Familie denn auch zum Ziel gesetzt, mit vereinten Kräften die politische Mitte zu stärken und damit dem Wallis beste Voraussetzungen für eine weiterhin gute Zukunft zu schaffen.

pd/map

09. Februar 2017, 08:00

Artikel teilen