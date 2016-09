Moosalp Bergbahnen AG verzeichnet leichte Steigerung

Am Freitag ging im Gemeindesaal von Bürchen die 48. Ordentliche Generalversammlung der Moosalp Bergbahnen AG über die Bühne.

Die Bergbahnbranche in der ganzen Schweiz hat eine etwas holprige Wintersaison hinter sich. Allgemein musste man sich mit schwindenden Transportumsätzen und der angespannten Währungssituation auseinandersetzen. Das fast gänzlich ausgefallene Weihnachtsgeschäft konnte durch die guten Umsatzzahlen der Moosalp Bergbahnen AG im Februar und März nicht mehr ganz kompensiert werden. Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit konnte im Vergleich zum Vorjahr trotzdem um rund 70‘000 Franken auf 216‘000 Franken gesteigert werden. Einsparungen in den Bereich Personal, Betriebsstoffen, Werbung und Unterhalt haben dazu beigetragen, berichtet die AG in einer Mitteilung.

Ein starkes Zeichen der Bevölkerung zur Vorwärtsstrategie

Aufgrund der akuten Schneesituation im Januar hat der Verwaltungsrat beschlossen, Bevölkerung, Chaletbesitzer und Aktionäre für zusätzliche finanzielle Unterstützung anzufragen. Bis zum heutigen Zeitpunkt konnten rund 413'000 Franken an Spenden und Aktienzeichnungen gesammelt werden. Die Gelder werden vordergründig zur Beseitigung finanzieller Altlasten verwendet.

Eine massvolle Beschneiungsanlage muss in Kürze realisiert werden

Die vergangene Wintersaison hat schmerzlich aufgezeigt, dass die Aufrechterhaltung des Skibetriebs ohne professionelle Beschneiungsanlage immer schwieriger wird. In aller Härte musste man im Winter erfahren, dass bei wenig Schnee ein Betrieb an Weihnachten mit den momentan vorhandenen Schneeerzeugern und technischen Möglichkeiten kaum realisierbar ist. Deshalb arbeitet man zurzeit an der Erarbeitung eines technischen Dossiers, welches Kosten einer professionellen Beschneiungsanlage aufzeigen soll. Während mehreren interaktiven Workshops solle die Bevölkerung über das Projekt informiert und zu einer aktiven Mitarbeit bewogen werden.

pd/noa