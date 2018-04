Sieben Auszeichnungen für Grächen

Am Donnerstag hat am Achensee in Tirol die 23. Verleihung der Winter-Awards und Vergabe der internationalen Pistengütesiegel stattgefunden. Dabei konnte sich die Destination Grächen-St.Niklaus in vielen Kategorien als Testsiegerin feiern lassen und sich unter den besten Skigebieten Europas etablieren.

Nicht weniger als sieben Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien, sowie das internationale Pistengütesiegel in Gold, konnten die Grächner in Empfang nehmen.

Experten des internationalen Skiareatests waren in der Wintersaison 2017/18 anonym unterwegs und bewerteten Skigebiete und deren Angebote nach den Skiareatest-Kriterien. Dabei werden Aspekte wie Sicherheit, Qualität, Gästeservice und innovative Ideen für die Seilbahnwirtschaft in Österreich, der Schweiz, Italien, Slowenien und Frankreich bewertet. «In der Wintersaison 2017/18 wurden 44 Skigebiete sowie auch Skischulen und Gastronomiebetriebe besucht», so Klaus Hönigsberger, Präsident des internationalen Skiareatests.

Bestes Familienskigebiet

Für den Winter 2017/18 wurde Grächen als Testsieger und bestes Familienskigebiet ausgerufen. Investitionen wie die Märchen Gondelbahn, vier Familienpärke, die Skimovie-Anlage, die Family Funslope, den Kinderhort und das Familienrestaurant im Skigebiet sowie die vielen Familienevents seien einzigartig im Alpenraum, so die Jury. So erhielt Grächen auch den Preis für die besten Kinderangebote.

Das neue Familienrestaurant Hannigalp wusste ebenfalls gleich mehrfach zu überzeugen. Die Touristische Unternehmung Grächen wurden zusammen mit der Firma Pronatour für die Idee und Umsetzung des SISU-Wolkenlandes im Bergrestaurant geehrt. Das Restaurant begeistert auch vom Service und von der Qualität her, so dass Heinz und Lara Paris den Preis für das beliebteste Bergrestaurant entgegennehmen durften. Melanie Williner und Martin Brigger vom Hotel Gädi wurde der Preis als beliebtestes Alpenhotel übergeben.

Mit dem Pistengütesiegel in Gold und der Sicherheitstrophy zeichneten die Juroren die Qualität der Arbeit der Pistencrew aus. Hönigsberger verwies in seinem Kommentar auf den hohen Grad an Schweizer Sauberkeit, die er vor Ort vorgefunden hat.

Herausforderungen der Zukunft meistern

Zum Seilbahner des Jahres wurde Berno Stoffel gewählt. Hönigsberger würdigte besonders das grosse Schaffen von Berno Stoffel für die Destination Grächen und die Bergbahnwirtschaft im Kanton Wallis. Grächen werde seit zehn Jahren beispielhaft und erfolgreich als integrierte Destination von Stoffel geführt. Gleichzeitig sei es bewundernswert, wie die Walliser Bergbahnen unter der Führung von Stoffel nach Lösungen suchen, um die Herausforderungen in der Schweiz zu meistern.

27. April 2018

