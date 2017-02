Bergrettungschef: «Für uns ist Martin Seiler am Leben»

Seit Sonntagabend suchen Bergretter im Gebiet Rothwald an der Simplonpassstrasse nach dem vermissten Martin Seiler (28) aus Steg. Dabei wird die Suche durch Lawinengefahr und Nebel erschwert.

Der erfahrene Tourengänger und Snowboarder parkte sein Auto am Sonntagmorgen gegen 12 Uhr beim Hotel Ganterwald an der Simplonpassstrasse. Er plante mit seinem Splitboard eine Tour in Richtung Wasenalp. Als er am Sonntagabend nicht nach Hause zurückkehrte, lösten seine Angehörigen gegen 21.30 Uhr Alarm bei der Bergrettung aus. «Entlang der Snowtrails auf den Rothwald haben wir mit acht Bergrettern alle Felsspalten mit Barryvox abgesucht. Danach setzten wir mit einem Pistenfahrzeug die Suche bis zum Kastelegg und weiter zur Seetola fort», sagt Meinrad Bittel, Einsatzleiter der Rettungskolonne Simplon, auf Anfrage von 1815.ch am Montagnachmittag.

Die Suchaktion zog sich bis tief in die Nacht bis um 3.30 Uhr hin. «In der Nacht herrschte anhaltend starker Schneefall mit schlechter Sicht, sodass die Suche durch eine erhebliche Lawinengefahr eingeschränkt war. In der Region haben sich etliche Schneebretter gelöst», so Bittel.

Seit Montagmorgen läuft die Suche mit 20 Bergrettern der Rettungskolonne Brig-Glis und Visperterminen ununterbrochen weiter. «In der Zwischenzeit wissen wir aufgrund von Augenzeugen, dass der vermisste Mann Richtung Hohturru und später wohl ins Berisal talwärts unterwegs war. Dort können die Bergretter nicht hin, es herrscht Lawinengefahr», so Bittel.

Sobald das Wetter aufklart, soll ein Heli der Air Zermatt zu einem Suchflug ins Gebiet starten. «Sollte der Vermisste dort in ein Schneebrett geraten sein, werden wir ihn mit Barryvox schnell orten können. Für uns ist Martin Seiler am Leben, wir geben nicht auf», sagt Einsatzleiter Bittel.

