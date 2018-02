Swiss International Scientific School in Dubai eingeweiht

In Dubai ist am Montag die Swiss International Scientific School (SISD) im Beisein zahlreicher Gäste aus der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten feierlich offiziell eingeweiht worden. Es handelt sich um die grösste Schweizer Schule im Ausland.

Das Patronat des Kantons Wallis bildet die Grundlage für die Einführung der Schweizer Matura, wie es in einem Communiqué der Schule heisst. Die Delegation des Patronatskantons Wallis wurde angeführt von Staatsrat Christophe Darbellay. Mit dabei waren auch der Schweizer Generalkonsul in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Jürg Metz, sowie Vertreter der lokalen Behörden.

Wie bei allen Schweizer Schulen im Ausland handelt es sich auch bei der Swiss International Scientific School in Dubai (SISD) um eine Privatschule, die ihre Gründung der Initiative von ortsansässigen Schweizerinnen und Schweizern verdankt. Gründer der SISD ist der in Genf geborene Schweizer Omar Danial, der 2010 mit seiner Familie nach Dubai kam.

Die international bekannten Architekten U+A entwarfen die moderne Schulanlage auf dem grosszügigen Grundstück in der Nähe des Dubai Creek. Der erste Minergie-zertifizierte Bau im Nahen Osten bietet Platz für bis zu 2000 Schülerinnen und Schüler. Bis zu 300 davon können auch im kürzlich eröffneten Internat auf dem Campus wohnen. Die SISD ist damit auch das erste Schweizer Internat im Ausland.

Nebst einer in Englisch geführten Abteilung wird an der SISD in zwei bilingualen Abteilungen (Englisch-Deutsch bzw. Englisch-Französisch) das Schulprogramm des International Baccalaureate (IB) unterrichtet. Nach zwölf Jahren gelangen die Schüler so zum Abschluss mit einem Bilingual IB Diploma und sind auf ein Studium an einer internationalen Universität vorbereitet.

26. Februar 2018, 10:21

