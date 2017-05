Vonlanthen tritt Nachfolge von Darbellay an

Der neue Präsident des Schweizer Casino Verbandes heisst Beat Vonlanthen. Der Ständerat des Kantons Freiburg ist am Dienstag als Präsident gewählt worden und tritt somit die Nachfolge von Christophe Darbellay an, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Darbellay präsidierte den Verband, der die Interessen der Spielbankenbranche vertritt, seit 2012. Er wurde zum Staatsrat gewählt und sei deshalb als Präsident des Schweizer Casino Verbands zurückgetreten, heisst es weiter.

17. Mai 2017, 10:43

