Walliser Pendler setzen aufs Gefährt

Am Mittwoch hat das Bundesamt für Statistik (BFS) neue Zahlen zur Pendlermobilität in der Schweiz für das Jahr 2016 veröffentlicht. Sie zeigen, dass sich die Walliser bevorzugt mit dem Auto an ihren Arbeitsort bewegen.

Per Definition als Pendlerin oder Pendler gilt dabei, wer das eigene Wohngebäude verlässt. Das trifft auf neun von zehn Erwerbstätige oder insgesamt 3,9 Millionen Menschen in der Schweiz zu. Von diesen arbeiten zudem nicht weniger als 71 Prozent ausserhalb der eigenen Wohngemeinde. Ein Wert, der in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. 1990 etwa waren es noch 59 Prozent.

Die total im Jahr 2016 in der Statistik des BFS angegebenen 152'523 Pendler im Kanton Wallis, davon waren nicht ganz 70'000 Frauen und etwas über 107'000 Vollzeiterwerbende mit einem Arbeitspensum zwischen 90 und 100 Prozent, machten sich grösstenteils mit dem Auto als Hauptverkehrsmittel auf den Arbeitsweg. Ihre Zahl belief sich auf stolze 100'182 Personen, was einem Anteil von 66 Prozent entspricht.

31. Januar 2018, 19:32

