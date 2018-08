Weiterhin grosse Brandgefahr im Wallis

Am vergangenen 17. Juli sprach der Kanton ein generelles Feuerverbot auf dem gesamten Kantonsgebiet aus. Auch wenn es in den beiden letzten Tagen lokal teilweise stark geregnet hat, wird das Verbot aufrechterhalten. Die Waldbrandgefahr ist immer noch sehr gross.

Wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt, bleibt die Trockenheit trotz einzelner lokaler Niederschläge auf dem gesamten Kantonsgebiet sehr hoch. Auch in den nächsten Tagen vermögten die von Meteo Schweiz gemeldeten lokalen Gewitter die Lage nicht zu entschärfen. In mehr als 90 Prozent des Kantonsgebiets bestehe zurzeit ein grosses Niederschlagsmanko.

Viele andere Kantone mit vergleichbaren Lagen hätten dieselben Massnahmen beschlossen. Gemäss Mitteilung will der Kanton die Lage Anfang nächster Woche neu beurteilen.

Weiter schreibt der Kanton, dass «das disziplinierte und vorbildliche Verhalten der Bevölkerung im Umgang mit Feuern seit dem Verbot zu loben ist». So hätten die Einsatzkräfte in den letzten Wochen keine grösseren Einsätze verzeichnet, die auf die herrschende Trockenheit zurückzuführen sei.

09. August 2018, 10:55

