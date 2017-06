Zehn Jahre Netzwerk Schweizer Pärke

Jean-Michel Cina, Viola Amherd, Stefan Müller-Altermatt (SO), Andrea Hämmerle und Thomas Egger, designierter Nationalrat und Direktor der Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete. Foto: zvg

Die Schweizer Pärke feiern ihr zehnjähriges Jubiläum: Seit 2007 sind in der Schweiz 14 Naturpärke und ein Naturerlebnispark entstanden. Hinzu kommen je ein National-, Natur-, und Naturerlebnispark in Errichtung. An der Generalversammlung vom vergangenen Freitag im Landschaftspark Binntal haben die Pärke auf ihre Erfolge zurückgeblickt und gleichzeitig Zukunftsvisionen skizziert.

Gestern hat das Netzwerk Schweizer Pärke sein 10-jähriges Jubiläum im Binntal gefeiert. Nach einem Spaziergang im Landschaftspark Binntal unter der Leitung der Geschäftsleiterin Dominique Weissen Abgottspon begrüsste Nationalrat Stefan Müller-Altermatt, Präsident des Netzwerks Schweizer Pärke Jean-Michel Cina, Ehrenpräsident des Netzwerks, für einen Rückblick auf die Erfolgsgeschichte der Schweizer Pärke.

Nach einem Referat von Isabelle Delannoy, Promotorin der symbiotischen Ökonomie, diskutierte Stefan Müller-Altermatt mit Nationalrätin Viola Amherd, Präsidentin des Landschaftspark Binntal, dem designierten Nationalrat Thomas Egger, Direktor der Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete, und Alt-Nationalrat Andrea Hämmerle, ehemaliger Präsident der eidgenössischen Nationalparkkommission über die Rolle der Pärke in der zukünftigen Entwicklung der Berg- und Randgebiete.

pd/noa

10. Juni 2017, 11:01

Artikel teilen