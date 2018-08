Zweier-Seilschaft stürzt am Weisshorn 900 Meter in die Tiefe

Zwei Alpinisten sind am Sonntag am Weisshorn bei Randa rund 900 Meter in die Tiefe gestürzt. Foto: Kantonspolizei Wallis

Am Sonntag sind zwei Bergsteiger am Weisshorn bei Randa in den Tod gestürzt.

Das Unglück ereignete sich am Sonntagvormittag gegen 8.00 Uhr, wie die Walliser Kantonspolizei in einem Communiqué schreibt. Die beiden Alpinisten befanden sich im Abstieg über den Ostgrat. Unterhalb des Gipfels rutschte die Zweierseilschaft auf einer schneebedeckten Felsplatte aus und stürzte rund 900 Meter in die Tiefe.

Die Opfer konnten auf einer Höhe von 3'600 Meter über Meer nur noch tot von den aufgebotenen Einsatzkräften geborgen werden. Die Bergungsarbeiten erwiesen sich aufgrund der Steinschlaggefahr als äussert aufwändig und anspruchsvoll.

Die Identität der Opfer wird derzeit noch abgeklärt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pan

20. August 2018, 15:21

