Alt-Internationaler Leo Clausen siegt am 53. Historischen Pfynschiessen

Am 53. Pfynschiessens holte Leo Clausen bei seiner 50. Teilnahme den Sieg zum ersten Mal. Foto: zvg

Manchmal heisst es im Sport «veni, vidi, vici»: Ich kam, sah und siegte. Meistens dauert es etwas länger, bis ein Schütze zuoberst auf dem Podest steht. Und der Walliser Alt-Internationale 300 M Leo Clausen aus Ernen musste gar seine 50. Teilnahme am Historischen Pfynschiessen abwarten, bis er sowohl souveräner Tagessieger wie auch Champion bei den Veteranen wurde, und dies mit dem Maximum von 50 Punkten.

Ein einziger Schütze tat es Leo Clausen gleich, der junge Nicolas Dussey aus Evolène, der ebenfalls 10 Fünfer in die Franzosenscheibe setzte. Leo Clausen soll immer gesagt haben, dass ein Sieg am Pfynschiessen wertvoller sei als ein Sieg im Europacup. Für seinen Sieg konnte Leo Clausen ein nagelneues Sturmgewehr 90 in Empfang nehmen, die sogenannte Bundesgabe.

Dritter wurde Ehrenveteran Adolf Noti (Jg. 1936) aus Eisten, der zurzeit dank seiner ausgezeichneten Resultate mit dem Karabiner 31 einen zweiten Frühling als 81- jähriger Sportschütze erlebt. Noti kam auf sehr gute 49 Punkte.

Bei den Damen siegte Alexandra Loat aus Frutigen ebenfalls mit 49 Punkten und der knapp 17-jährige Michel Wissen (Frutigen) erzielte bei den Jungschützen sehr gute 48 Punkte. Die Jungschützengruppe aus Vex gewann in ihrer Kategorie mit 186 Punkten und die beste Damengruppe kommt aus dem MSV Baltschieder, die 5 Tellentöchter kamen auf sehr gute 206 Punkte.

Bestes Quintett bei den Kantonalen Gruppen waren die Gebrüder Ebener, Vater und Sohn Heinzmann und Damian Ritler von den Sportschützen Visp-Eyholz A1 mit 217 P. vor Evolène (217), Savièse (216) und Binn (210).

Bei den Stammsektionen des Bezirkes Leuk gab es einen Doppelsieg für den MSV Turtmann. Es siegte die Gruppe «Hopschil D3» (225) vor «Tennen D1» (224) und der Gruppe «Sonnenberg» des MSV Feschel-Guttet (223). Auch die nächsten drei Ränge wurden ausschliesslich von Gruppen des MSV Feschel-Guttet belegt.

Bei den ausserkantonalen Gruppen gab es grossen Jubel bei der Gruppe «Elsigbach» Frutigland. Sie siegte mit 231 Punkten vor Bellmund «St. Niklaus» mir 220 Punkten.

Geschossen wurde auch mit Pistole und Armbrust, die sich vor allem bei jungen Schützen eines grossen Interesses erfreuten. Kniend-Spezialist Rolf Locher (Leuk-Stadt) belegte dabei hinter der 18-jährigen Olivia Spahr, 56 Punkte, (nationales Nachwuchskader) mit 55 Punkten den 2. Rang.

Total nahmen 210 Gruppen mit 1050 Schützen an diesem Historischen Schiessen teil, das von seiner speziellen Ambiance, der Feststimmung und dem traditionellen langen Warten auf die Preisverteilung am Sonntagabend lebt. Bis dahin weiss kein Schütze, wo seine 2x5 Schuss gelandet sind.

pd/noa

12. Juni 2017, 13:22

