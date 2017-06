Daniel Köppel erzielt Höchstresultat

Im Gegensatz zu den Bezirksverbänden Visp und Brig führt der BSV Leuk-Raron das Bezirksverbandsschiessen jeweils vor den Sommerferien durch. Dieses hat heuer am 26. und 27. Mai 2017 im Lötschental stattgefunden.

Unter guten Bedingungen konnten am diesjährigen Bezirksverbandsschiessen 87 Schützen und Schützinnen im Schiessstand «Hofmuira» im Lötschental begrüsst werden. Diese traten in den Kategorien Feld A, Feld D sowie in der Kategorie Junioren an. Es haben sich neun Sektionen am Bezirksverbandsschiessen beteiligt.

Das höchste Resultat wurde von Daniel Köppel vom MSV Feschel-Guttet erzielt.

pd / pan

09. Juni 2017, 16:49

Artikel teilen