Die Walliser Schwimmer spüren den Frühling

Am vergangenen Samstag fand in Lancy das «Meeting de Printemps» mit rund 400 Athleten in der offenen Kategorie statt. Der CNS Siders war mit seinen zwei Spitzen Schwimmern anwesend. Aber auch die Trainerin Perruchoud Sophie ging zweimal an den Start.

Das «Meeting de Printemps» ist einSprint-Wettkampf in dem in jeder Disziplin 100m geschwommen wurden. Die Punktbesten konnten dann jeweils den 200m 4Lagen Final schwimmen.

Alfons Brigger schwamm den 100m Delfin in einer Zeit von 59.24 Sekunden, was ihm den 2. Platz sicherte. Das Brustrennen beendete er anschliessend auf Rang 4, und er verpasste somit um 37 Hundertstel das Podest.

Im harten Kamp ums Podest im Rückenschwimmen wurde Brigger fünfter. Fünf Schwimmer klassierten sich in diesem Rennen in der gleichen Sekunde, Brigger fehlten schlussendlich 22 Hundertstel. Im Freistil reichte es für den 8. Platz.

Sarah Vuillermoz hatte einen sensationellen Wettkampf. Sie wurde dreimal 1. und einmal 2. in diesem Wettkampf. Der 200m 4Lagen Final gewann sie ebenfalls souverän.

Die Trainerin Sophie Perruchoud musste sich mit einem 2. und 3. Platz begnügen.

pd/noa

03. April 2017, 09:39

