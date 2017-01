Erneuter Auswärtssieg

Die UHC Visper Lions Damen siegen am vergangenen Wochenende gegen Gürbetal RK Belp. Foto: Stefan Lorenz

Das Visper Damenteam hat in der 11. Spielrunde erneut gewonnen und konnte somit drei weitere Punkte auf ihrem Konto verbuchen.

Gürbetal RK Belp – UHC Visper Lions 3:6 (0:2/0:1/3:3)

Gegen Belp resultierte zuletzt in Visp eine 1:4-Niederlage. Somit war eine Reaktion von den Visperinnen gefragt. Visp startete souverän und wurde bereits in der neunten Spielminute durch ein Tor von Eggel belohnt. Der Vorsprung konnte vor der ersten Pause gar auf ein 0:2 ausgebaut werden, dies durch einen Treffer von Zurbriggen L.

Das zweite Drittel war von der Hektik beider Teams geprägt, viele individuelle Fehler zwangen vor allem die Visper Torhüterin Hugo zu spektakulären Paraden. Gerade Dank diesen Paraden sowie einem weiteren Tor, erzielt durch Zurbriggen J., konnte Visp mit einem Polster von 0:3 in die letzte Pause.

Kurz nach Wiederanpfiff kassierte Visp in Unterzahl den ersten Gegentreffer zum 1:3. Die Antwort liess nicht lange auf sich warten – durch einen Treffer von Zumtaugwald C. stand es in der 44. Spielminute 1:4 für Visp. Ein kurzer Einbruch folgte, Belp erzielte dadurch das 2:4 und dank erneuter Überzahl gar den Anschlusstreffer zum 3:4.

Die letzten Minuten der Partie versprachen somit Spannung. Visp liess sich die Partie nicht mehr aus der Hand nehmen, dank zwei weiteren Treffern innerhalb der letzten drei Spielminuten von Zurbriggen J. und Bumann verliessen die Lions den Platz als Siegerinnen und klettern damit vom 6. auf den 4. Tabellenplatz vor.

Das nächste Heimspiel findet am 22.Januar um 16:30 gegen die UH Zulgtal Eagles in der BFO Turnhalle in Visp statt.

Für die UHC Visper Lions spielten

Torhüterin. Carol Hugo (0 Tore / 0 Assists);

Feldspielerinnen: Samira Bumann (1/0), Lena Carlen, Nina Kalbermatter, Evelyne Jäger, Charline Diem, Alicia Kronig, Manuela Parvex, Nathalie Zumtaugwald (0/1), Cindy Zumtaugwald (1/0), Sandrine Eggel (1/0), Carole Bruttin, Saskia Bruttin, Michelle Zurbriggen (0/2), Laura Zurbriggen (1/2), Jelena Zurbriggen (2/0), Dayene Studer

pd / pan

18. Januar 2017, 20:09

