Neuer Stürmer für den HC Siders

Der HC Siders verpflichtet Stürmer Christopher Depraz (29). Depraz kommt vom HC Sitten, bei welchem er seit Anfang Saison als Assistenztrainer der 2. Mannschaft tätig war.

In seiner Laufbahn spielte er beim HC Lausanne, Yverdon, Red Ice Martigny-Verbier und dem HC Sitten, mit welchem er letzte Saison den Aufstieg in die My Sports League schaffte.

Er unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison und wird die Nummer 98 tragen. Er wird diese Woche das erste Mal mit der Mannschaft trainieren und wird dem Trainer ab Januar zur Verfügung stehen.

19. Dezember 2017, 10:14

