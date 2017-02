Heimniederlage für die Visper Lions

Trotz mehrfacher Führung reichte es den Visper Damen der 1. Liga auf dem Grossfeld nicht, die drei Punkte der letzten Partie der Saison 2016/17 bis zum Schluss zu verteidigen.

In den ersten zehn Spielminuten tasteten sich beide Mannschaften vorsichtig voran, nennenswerte Chancen gab es zu diesem Zeitpunkt aber noch keine. Nach elf Minuten gelang dem Auswärtsteam der erste Treffer zum 0:1-Rückstand seitens der Lions. Diese liessen sich davon jedoch nicht beeindrucken und konnten knapp vor Ende des ersten Drittels durch Bittel den 1:1-Ausgleich bejubeln.

Das zweite Drittel gehörte den Visperinnen. Mit gut herausgespielten Angriffen konnten diese durch zwei Tore von Zurbriggen L. und Studer mit 3:1 in Führung gehen. Zollbrück verlieb aber nicht tatenlos und erzielte ebenfalls zwei Treffer zum 3:3. Kurze Zeit später traf erneut Studer für die Lions, welche jedoch aufgrund eines weiteren Treffers von Zollbrück nicht lange in Führung blieben. Ein präziser Schuss von Parvex fand kurz vor der letzten Pause den Weg ins gegnerische Tor, Visp konnte somit mit einer knappen 5:4-Führung in das letzte Drittel starten.

Das letzte Drittel wurde von Zollbrück dominiert. Trotz diversen Torchancen gelang den Lions kein weiterer Treffer mehr. Schlimmer noch, ganze fünf Gegentreffer mussten die Visperinnen zum unverdienten Schlussresultat von 5:9 einstecken.

Für die UHC Visper Lions spielten

Torhüterin: Carol Hugo (0 Tore / 0 Assists)

Feldspielerinnen: Carole Bruttin (0/1), Saskia Bruttin, Laura Zurbriggen (1/0), Michelle Zurbriggen, Caroline Bittel (1/0), Samira Bumann, Lena Carlen (0/1), Charline Diem, Nina Kalbermatter, Evelyne Jäger, Manuela Parvex (1/1), Alicia Kronig, Dayene Studer (2/1), Nathalie Zumtaugwald (0/1), Cindy Zumtaugwald

21. Februar 2017, 20:28

