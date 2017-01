Klarer Auswärtssieg für die UHC Visper Lions

Die Zuschauer in Burgdorf erlebten am Wochenende eine torreiche Partie gegen die Wizards Bern Burgdorf II, welche zugunsten der Visperinnen verdient mit 5:11 ausging.

Das erste Drittel wurde seitens der Lions dominiert. Burgdorf gelang kein Spielaufbau, ein paar wenige Chancen wurden problemlos von der Visper Torhüterin Hugo pariert. So erzielte das Auswärtsteam insgesamt drei Treffer in den ersten 20 Spielminuten.

Nach der Pause ging der Spielverlauf entsprechend weiter. Visp konnte, dank schönen Kombinationen und einem schnellen Spiel, den Vorsprung gar weiter auf 0:6 ausbauen. Eine zweiminütige Unterzahl wurde unbeschadet überstanden.

Kurz nach Beginn des letzten Drittels musste Visp den ersten Gegentreffer zum 1:6 einstecken. Dieses Drittel beinhaltete zusammenfassend verteilt auf beide Teams: Zehn Tore, davon zwei in Powerplay aufgrund von vier Strafminuten. Den Zuschauern wurde somit einiges geboten. Obwohl die Lions in der Defensive beträchtlich nachliessen und schlussendlich fünf Gegentore kassierten, liessen sie sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Das nächste Heimspiel findet am 22. Januar um 16:30 Uhr gegen die UH Zulgtal Eagles in der BFO Turnhalle in Visp statt.

Für die UHC Visper Lions spielten: Torhüterin: Carol Hugo (O Tore 0 Assists); Feldspielerinnen: Samira Bumann (1/0), Lena Carlen, Saskia Bruttin, Carole Bruttin, Alicia Kronig (1/0), Nina Kalbermatter, Evelyne Jäger (0/1), Lynn Kalbermatter, Nathalie Zumtaugwald (2/1), Cindy Zumtaugwald, Caroline Bittel (1/0), Laura Zurbriggen (0/4), Michelle Zurbriggen (1/1), Jelena Zurbriggen (5/0).

