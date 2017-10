Drei Stunden vor dem ersten NHL-Spiel präsentierten sich die New Jersey Devils den Fans vor dem Stadion. Adam Coran aus Roseland/New Jersey ist schon jetzt hin und weg, wenn er über Nico Hischier spricht. "Der ist beeindruckend!"

"Please welcome, Nico Hischier" brüllt der Speaker über die Fans hinweg und harte Musik beschallt die Menge. Und wirft gleich nach: "Ihr werdet ihn ins Herz schliessen!"

Drei Stunden vor dem Spiel gegen die Colorado Avalanche kommen Hischier und Co. in feiner Kleidung im Stadionareal an und gehen durch die Menge, bevor sie im Stadion verschwinden. Unterschrift hier, Selfies dort, die Spieler werden von Bodyguards begeleitet. Und viele tragen bereits die Nummer 13. So etwa Adam Corane und Kershaw Cornerlis aus Roseland im Bundesstaat New Jersey. "Nico, yes, aus dem wird was! Ich freue mich schon, ihn spielen zu sehen."

Um 14.00 Uhr (20.00 Uhr MEZ) beginnt im Prudential Center der NHL-Start des Oberwallisers. 17'000 Fans werden anwesend sein.

07. Oktober 2017, 18:36

